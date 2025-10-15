SignalsSections
Huu Tai Hoang

Never2

Huu Tai Hoang
0 reviews
10 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
196
Profit Trades:
98 (50.00%)
Loss Trades:
98 (50.00%)
Best trade:
2 389.43 USD
Worst trade:
-1 780.30 USD
Gross Profit:
45 953.15 USD (330 087 pips)
Gross Loss:
-52 082.19 USD (591 403 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (6 756.53 USD)
Maximal consecutive profit:
6 756.53 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading activity:
59.11%
Max deposit load:
77.49%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
-0.52
Long Trades:
119 (60.71%)
Short Trades:
77 (39.29%)
Profit Factor:
0.88
Expected Payoff:
-31.27 USD
Average Profit:
468.91 USD
Average Loss:
-531.45 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-2 582.63 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 176.10 USD (5)
Monthly growth:
1.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
11 575.12 USD
Maximal:
11 757.44 USD (5.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.87% (11 744.94 USD)
By Equity:
1.33% (2 579.91 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUAUD 11
XAUUSD 10
EURUSD 8
EURAUD 8
DOGEUSD 8
USDCAD 7
NZDCHF 7
UK100.cash 7
HK50.cash 6
AUS200.cash 6
GBPCHF 6
ETHUSD 6
DASHUSD 5
GBPUSD 5
USDCHF 5
EURNZD 5
GBPJPY 4
GBPCAD 4
JP225.cash 4
VECUSD 4
BTCUSD 4
XRPUSD 3
LTCUSD 3
US30.cash 3
FRA40.cash 3
BNBUSD 3
ICPUSD 3
FETUSD 3
AUDNZD 3
XAUEUR 2
USOIL.cash 2
AVAUSD 2
COFFEE.c 2
CHFJPY 2
BARUSD 2
XAGUSD 2
ETCUSD 2
UNIUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
AUDCHF 2
AUDJPY 1
EURJPY 1
IMXUSD 1
GER40.cash 1
UKOIL.cash 1
GBPNZD 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
NERUSD 1
NZDCAD 1
N25.cash 1
EURCHF 1
EU50.cash 1
SPN35.cash 1
USDSGD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
US100.cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUAUD -522
XAUUSD 3.5K
EURUSD 212
EURAUD 72
DOGEUSD -248
USDCAD 346
NZDCHF -2.8K
UK100.cash -1.3K
HK50.cash -3.3K
AUS200.cash -1.7K
GBPCHF 664
ETHUSD -396
DASHUSD 1.5K
GBPUSD -423
USDCHF -1.1K
EURNZD -1.4K
GBPJPY 3.6K
GBPCAD -1.5K
JP225.cash 1.3K
VECUSD -944
BTCUSD -308
XRPUSD -1.6K
LTCUSD -1.6K
US30.cash 150
FRA40.cash -558
BNBUSD 1.1K
ICPUSD -1.4K
FETUSD -301
AUDNZD 909
XAUEUR 553
USOIL.cash -987
AVAUSD 314
COFFEE.c -716
CHFJPY -959
BARUSD -1K
XAGUSD 888
ETCUSD -14
UNIUSD -420
NZDUSD -640
EURGBP 269
AUDCHF -688
AUDJPY 182
EURJPY -915
IMXUSD -290
GER40.cash 76
UKOIL.cash -30
GBPNZD -427
AUDCAD 284
AUDUSD 2K
NERUSD -4
NZDCAD 903
N25.cash 631
EURCHF 137
EU50.cash 436
SPN35.cash 1.2K
USDSGD -868
CADJPY 1.2K
NZDJPY -12
US100.cash 737
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUAUD -1.6K
XAUUSD 15K
EURUSD 41
EURAUD 256
DOGEUSD -168
USDCAD 677
NZDCHF -240
UK100.cash -5.6K
HK50.cash -71K
AUS200.cash -5.1K
GBPCHF -66
ETHUSD -1.8K
DASHUSD 153
GBPUSD -164
USDCHF -221
EURNZD -334
GBPJPY 2.6K
GBPCAD -415
JP225.cash 42K
VECUSD -92
BTCUSD -256K
XRPUSD -16K
LTCUSD -1.2K
US30.cash 2.3K
FRA40.cash -2.1K
BNBUSD 2.4K
ICPUSD -328
FETUSD -36
AUDNZD 291
XAUEUR 1.9K
USOIL.cash -621
AVAUSD 32
COFFEE.c -374
CHFJPY -371
BARUSD -1K
XAGUSD 621
ETCUSD 3
UNIUSD -886
NZDUSD -83
EURGBP 108
AUDCHF -76
AUDJPY 64
EURJPY -397
IMXUSD -32
GER40.cash 1.2K
UKOIL.cash -18
GBPNZD -179
AUDCAD 60
AUDUSD 402
NERUSD -35
NZDCAD 178
N25.cash 421
EURCHF 20
EU50.cash 1.5K
SPN35.cash 15K
USDSGD -133
CADJPY 329
NZDJPY 3
US100.cash 16K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 389.43 USD
Worst trade: -1 780 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +6 756.53 USD
Maximal consecutive loss: -2 582.63 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FTMO-Server2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.10.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 08:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 08:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
