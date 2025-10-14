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Сигналы / MetaTrader 5 / ExperimentalX
Stanislav Tomilov

ExperimentalX

Stanislav Tomilov
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  • Просадка
Всего трейдов:
1 508
Прибыльных трейдов:
1 028 (68.16%)
Убыточных трейдов:
480 (31.83%)
Лучший трейд:
124.48 USD
Худший трейд:
-167.10 USD
Общая прибыль:
7 628.54 USD (223 226 pips)
Общий убыток:
-7 775.82 USD (265 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (132.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
582.48 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
11.68%
Макс. загрузка депозита:
34.30%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
822 (54.51%)
Коротких трейдов:
686 (45.49%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
7.42 USD
Средний убыток:
-16.20 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-400.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-464.37 USD (13)
Прирост в месяц:
-12.78%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
480.61 USD
Максимальная:
1 111.90 USD (68.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.19% (1 108.28 USD)
По эквити:
33.25% (1 108.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 390
EURCAD 73
GBPAUD 64
GBPCAD 61
EURGBP 59
EURAUD 53
AUDUSD 51
GBPUSD 51
AUDCAD 50
EURJPY 49
AUDJPY 48
EURUSD 48
GBPJPY 47
CHFJPY 45
USDCAD 44
CADCHF 43
AUDCHF 40
GBPCHF 35
EURCHF 31
NZDCAD 30
USDJPY 28
USDCHF 28
EURNZD 26
NZDUSD 24
NZDJPY 22
GBPNZD 18
AUDNZD 18
NZDCHF 17
CADJPY 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -405
EURCAD 130
GBPAUD 83
GBPCAD 54
EURGBP 45
EURAUD 0
AUDUSD 155
GBPUSD 55
AUDCAD 74
EURJPY -90
AUDJPY 40
EURUSD 30
GBPJPY 159
CHFJPY -265
USDCAD -31
CADCHF -59
AUDCHF 89
GBPCHF 10
EURCHF 35
NZDCAD -9
USDJPY -14
USDCHF -78
EURNZD 14
NZDUSD -40
NZDJPY -82
GBPNZD 7
AUDNZD -31
NZDCHF -16
CADJPY -8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -52K
EURCAD 2.1K
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 1.1K
EURGBP 500
EURAUD 271
AUDUSD 1.3K
GBPUSD 957
AUDCAD 1.1K
EURJPY 248
AUDJPY 710
EURUSD 584
GBPJPY 277
CHFJPY -1K
USDCAD 193
CADCHF -52
AUDCHF 522
GBPCHF 86
EURCHF 409
NZDCAD 273
USDJPY -1.4K
USDCHF -163
EURNZD 479
NZDUSD 75
NZDJPY -357
GBPNZD 406
AUDNZD 7
NZDCHF 19
CADJPY -191
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.48 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +132.94 USD
Макс. убыток в серии: -400.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
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DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10817
VTMarkets-Live
0.76 × 1315
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
Headway-Real
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
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2026.08.10 22:23
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2026.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 00:15
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2026.08.07 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
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2026.06.14 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.14 21:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.10 21:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 00:46
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2026.05.06 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 13:35
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2026.01.02 03:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 06:02
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2025.12.29 02:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
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2025.12.23 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
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