- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 508
Прибыльных трейдов:
1 028 (68.16%)
Убыточных трейдов:
480 (31.83%)
Лучший трейд:
124.48 USD
Худший трейд:
-167.10 USD
Общая прибыль:
7 628.54 USD (223 226 pips)
Общий убыток:
-7 775.82 USD (265 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (132.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
582.48 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
11.68%
Макс. загрузка депозита:
34.30%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
822 (54.51%)
Коротких трейдов:
686 (45.49%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
7.42 USD
Средний убыток:
-16.20 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-400.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-464.37 USD (13)
Прирост в месяц:
-12.78%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
480.61 USD
Максимальная:
1 111.90 USD (68.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.19% (1 108.28 USD)
По эквити:
33.25% (1 108.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|390
|EURCAD
|73
|GBPAUD
|64
|GBPCAD
|61
|EURGBP
|59
|EURAUD
|53
|AUDUSD
|51
|GBPUSD
|51
|AUDCAD
|50
|EURJPY
|49
|AUDJPY
|48
|EURUSD
|48
|GBPJPY
|47
|CHFJPY
|45
|USDCAD
|44
|CADCHF
|43
|AUDCHF
|40
|GBPCHF
|35
|EURCHF
|31
|NZDCAD
|30
|USDJPY
|28
|USDCHF
|28
|EURNZD
|26
|NZDUSD
|24
|NZDJPY
|22
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|18
|NZDCHF
|17
|CADJPY
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-405
|EURCAD
|130
|GBPAUD
|83
|GBPCAD
|54
|EURGBP
|45
|EURAUD
|0
|AUDUSD
|155
|GBPUSD
|55
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-90
|AUDJPY
|40
|EURUSD
|30
|GBPJPY
|159
|CHFJPY
|-265
|USDCAD
|-31
|CADCHF
|-59
|AUDCHF
|89
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|35
|NZDCAD
|-9
|USDJPY
|-14
|USDCHF
|-78
|EURNZD
|14
|NZDUSD
|-40
|NZDJPY
|-82
|GBPNZD
|7
|AUDNZD
|-31
|NZDCHF
|-16
|CADJPY
|-8
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-52K
|EURCAD
|2.1K
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCAD
|1.1K
|EURGBP
|500
|EURAUD
|271
|AUDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|957
|AUDCAD
|1.1K
|EURJPY
|248
|AUDJPY
|710
|EURUSD
|584
|GBPJPY
|277
|CHFJPY
|-1K
|USDCAD
|193
|CADCHF
|-52
|AUDCHF
|522
|GBPCHF
|86
|EURCHF
|409
|NZDCAD
|273
|USDJPY
|-1.4K
|USDCHF
|-163
|EURNZD
|479
|NZDUSD
|75
|NZDJPY
|-357
|GBPNZD
|406
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|-191
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.48 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +132.94 USD
Макс. убыток в серии: -400.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10817
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1315
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
43
99%
1 508
68%
12%
0.98
-0.10
USD
USD
33%
1:500