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Stanislav Tomilov

ExperimentalX

Stanislav Tomilov
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交易:
1 532
盈利交易:
1 046 (68.27%)
亏损交易:
486 (31.72%)
最好交易:
124.48 USD
最差交易:
-167.10 USD
毛利:
7 684.76 USD (223 739 pips)
毛利亏损:
-7 895.24 USD (275 981 pips)
最大连续赢利:
27 (132.94 USD)
最大连续盈利:
582.48 USD (26)
夏普比率:
0.02
交易活动:
11.68%
最大入金加载:
34.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
836 (54.57%)
短期交易:
696 (45.43%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
7.35 USD
平均损失:
-16.25 USD
最大连续失误:
14 (-400.40 USD)
最大连续亏损:
-464.37 USD (13)
每月增长:
-14.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
480.61 USD
最大值:
1 111.90 USD (68.16%)
相对跌幅:
结余:
31.19% (1 108.28 USD)
净值:
33.25% (1 108.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 393
EURCAD 74
GBPAUD 65
GBPCAD 62
EURGBP 59
EURAUD 53
AUDUSD 52
GBPUSD 52
AUDCAD 51
EURJPY 50
AUDJPY 49
EURUSD 49
GBPJPY 48
CHFJPY 45
USDCAD 44
CADCHF 44
AUDCHF 41
GBPCHF 35
NZDCAD 32
EURCHF 31
USDJPY 29
USDCHF 29
EURNZD 27
NZDUSD 26
NZDJPY 23
GBPNZD 18
AUDNZD 18
NZDCHF 17
CADJPY 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -509
EURCAD 132
GBPAUD 91
GBPCAD 56
EURGBP 45
EURAUD 0
AUDUSD 156
GBPUSD 56
AUDCAD 73
EURJPY -86
AUDJPY 40
EURUSD 27
GBPJPY 159
CHFJPY -265
USDCAD -31
CADCHF -55
AUDCHF 87
GBPCHF 10
NZDCAD -6
EURCHF 35
USDJPY -15
USDCHF -73
EURNZD 22
NZDUSD -35
NZDJPY -79
GBPNZD 7
AUDNZD -31
NZDCHF -16
CADJPY -8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -63K
EURCAD 2.1K
GBPAUD 1.8K
GBPCAD 1.1K
EURGBP 500
EURAUD 271
AUDUSD 1.3K
GBPUSD 986
AUDCAD 1.1K
EURJPY 299
AUDJPY 692
EURUSD 565
GBPJPY 314
CHFJPY -1K
USDCAD 193
CADCHF -31
AUDCHF 518
GBPCHF 86
NZDCAD 316
EURCHF 409
USDJPY -1.5K
USDCHF -127
EURNZD 546
NZDUSD 106
NZDJPY -333
GBPNZD 406
AUDNZD 7
NZDCHF 19
CADJPY -164
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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2026.08.12 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.11 21:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 00:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.14 21:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.10 21:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 00:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 03:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 02:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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