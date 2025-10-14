- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 532
盈利交易:
1 046 (68.27%)
亏损交易:
486 (31.72%)
最好交易:
124.48 USD
最差交易:
-167.10 USD
毛利:
7 684.76 USD (223 739 pips)
毛利亏损:
-7 895.24 USD (275 981 pips)
最大连续赢利:
27 (132.94 USD)
最大连续盈利:
582.48 USD (26)
夏普比率:
0.02
交易活动:
11.68%
最大入金加载:
34.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
836 (54.57%)
短期交易:
696 (45.43%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
7.35 USD
平均损失:
-16.25 USD
最大连续失误:
14 (-400.40 USD)
最大连续亏损:
-464.37 USD (13)
每月增长:
-14.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
480.61 USD
最大值:
1 111.90 USD (68.16%)
相对跌幅:
结余:
31.19% (1 108.28 USD)
净值:
33.25% (1 108.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|393
|EURCAD
|74
|GBPAUD
|65
|GBPCAD
|62
|EURGBP
|59
|EURAUD
|53
|AUDUSD
|52
|GBPUSD
|52
|AUDCAD
|51
|EURJPY
|50
|AUDJPY
|49
|EURUSD
|49
|GBPJPY
|48
|CHFJPY
|45
|USDCAD
|44
|CADCHF
|44
|AUDCHF
|41
|GBPCHF
|35
|NZDCAD
|32
|EURCHF
|31
|USDJPY
|29
|USDCHF
|29
|EURNZD
|27
|NZDUSD
|26
|NZDJPY
|23
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|18
|NZDCHF
|17
|CADJPY
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-509
|EURCAD
|132
|GBPAUD
|91
|GBPCAD
|56
|EURGBP
|45
|EURAUD
|0
|AUDUSD
|156
|GBPUSD
|56
|AUDCAD
|73
|EURJPY
|-86
|AUDJPY
|40
|EURUSD
|27
|GBPJPY
|159
|CHFJPY
|-265
|USDCAD
|-31
|CADCHF
|-55
|AUDCHF
|87
|GBPCHF
|10
|NZDCAD
|-6
|EURCHF
|35
|USDJPY
|-15
|USDCHF
|-73
|EURNZD
|22
|NZDUSD
|-35
|NZDJPY
|-79
|GBPNZD
|7
|AUDNZD
|-31
|NZDCHF
|-16
|CADJPY
|-8
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-63K
|EURCAD
|2.1K
|GBPAUD
|1.8K
|GBPCAD
|1.1K
|EURGBP
|500
|EURAUD
|271
|AUDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|986
|AUDCAD
|1.1K
|EURJPY
|299
|AUDJPY
|692
|EURUSD
|565
|GBPJPY
|314
|CHFJPY
|-1K
|USDCAD
|193
|CADCHF
|-31
|AUDCHF
|518
|GBPCHF
|86
|NZDCAD
|316
|EURCHF
|409
|USDJPY
|-1.5K
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|546
|NZDUSD
|106
|NZDJPY
|-333
|GBPNZD
|406
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|-164
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.48 USD
最差交易: -167 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +132.94 USD
最大连续亏损: -400.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10817
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1315
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-3%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
44
99%
1 532
68%
12%
0.97
-0.14
USD
USD
33%
1:500