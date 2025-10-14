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Signals / MetaTrader 5 / ExperimentalX
Stanislav Tomilov

ExperimentalX

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (785)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 products 17 signals 3 topics 33 comments
0 reviews
Reliability
43 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 485
Profit Trades:
1 015 (68.35%)
Loss Trades:
470 (31.65%)
Best trade:
124.48 USD
Worst trade:
-167.10 USD
Gross Profit:
7 586.51 USD (221 214 pips)
Gross Loss:
-7 728.48 USD (264 692 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (132.94 USD)
Maximal consecutive profit:
582.48 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
11.68%
Max deposit load:
34.30%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
63
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
812 (54.68%)
Short Trades:
673 (45.32%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.10 USD
Average Profit:
7.47 USD
Average Loss:
-16.44 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-400.40 USD)
Maximal consecutive loss:
-464.37 USD (13)
Monthly growth:
-10.26%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
480.61 USD
Maximal:
1 111.90 USD (68.16%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.19% (1 108.28 USD)
By Equity:
33.25% (1 108.17 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 387
EURCAD 73
GBPAUD 63
GBPCAD 61
EURGBP 58
EURAUD 52
AUDUSD 50
GBPUSD 50
AUDCAD 49
EURJPY 48
AUDJPY 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
USDCAD 44
CHFJPY 43
CADCHF 43
AUDCHF 40
GBPCHF 35
EURCHF 30
NZDCAD 30
USDCHF 28
USDJPY 27
EURNZD 25
NZDUSD 24
NZDJPY 21
GBPNZD 18
AUDNZD 17
NZDCHF 16
CADJPY 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -422
EURCAD 130
GBPAUD 83
GBPCAD 54
EURGBP 42
EURAUD -1
AUDUSD 156
GBPUSD 56
AUDCAD 74
EURJPY -78
AUDJPY 44
GBPJPY 159
EURUSD 23
USDCAD -31
CHFJPY -272
CADCHF -59
AUDCHF 89
GBPCHF 10
EURCHF 34
NZDCAD -9
USDCHF -78
USDJPY -11
EURNZD 31
NZDUSD -40
NZDJPY -80
GBPNZD 7
AUDNZD -28
NZDCHF -17
CADJPY -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -54K
EURCAD 2.1K
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 1.1K
EURGBP 481
EURAUD 254
AUDUSD 1.3K
GBPUSD 955
AUDCAD 1.1K
EURJPY 336
AUDJPY 747
GBPJPY 232
EURUSD 509
USDCAD 193
CHFJPY -1.1K
CADCHF -52
AUDCHF 522
GBPCHF 86
EURCHF 388
NZDCAD 273
USDCHF -163
USDJPY -835
EURNZD 565
NZDUSD 75
NZDJPY -363
GBPNZD 406
AUDNZD 21
NZDCHF 12
CADJPY -137
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +124.48 USD
Worst trade: -167 USD
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +132.94 USD
Maximal consecutive loss: -400.40 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10817
VTMarkets-Live
0.76 × 1315
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
Headway-Real
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
180 more...
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No reviews
2026.08.07 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.14 21:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.10 21:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 00:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 03:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 02:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
ExperimentalX
1000 USD per month
0%
0
0
USD
2.8K
USD
43
99%
1 485
68%
12%
0.98
-0.10
USD
33%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.