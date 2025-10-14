- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 485
Profit Trades:
1 015 (68.35%)
Loss Trades:
470 (31.65%)
Best trade:
124.48 USD
Worst trade:
-167.10 USD
Gross Profit:
7 586.51 USD (221 214 pips)
Gross Loss:
-7 728.48 USD (264 692 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (132.94 USD)
Maximal consecutive profit:
582.48 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
11.68%
Max deposit load:
34.30%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
63
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
812 (54.68%)
Short Trades:
673 (45.32%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.10 USD
Average Profit:
7.47 USD
Average Loss:
-16.44 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-400.40 USD)
Maximal consecutive loss:
-464.37 USD (13)
Monthly growth:
-10.26%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
480.61 USD
Maximal:
1 111.90 USD (68.16%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.19% (1 108.28 USD)
By Equity:
33.25% (1 108.17 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|387
|EURCAD
|73
|GBPAUD
|63
|GBPCAD
|61
|EURGBP
|58
|EURAUD
|52
|AUDUSD
|50
|GBPUSD
|50
|AUDCAD
|49
|EURJPY
|48
|AUDJPY
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|USDCAD
|44
|CHFJPY
|43
|CADCHF
|43
|AUDCHF
|40
|GBPCHF
|35
|EURCHF
|30
|NZDCAD
|30
|USDCHF
|28
|USDJPY
|27
|EURNZD
|25
|NZDUSD
|24
|NZDJPY
|21
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDCHF
|16
|CADJPY
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-422
|EURCAD
|130
|GBPAUD
|83
|GBPCAD
|54
|EURGBP
|42
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|156
|GBPUSD
|56
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-78
|AUDJPY
|44
|GBPJPY
|159
|EURUSD
|23
|USDCAD
|-31
|CHFJPY
|-272
|CADCHF
|-59
|AUDCHF
|89
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|34
|NZDCAD
|-9
|USDCHF
|-78
|USDJPY
|-11
|EURNZD
|31
|NZDUSD
|-40
|NZDJPY
|-80
|GBPNZD
|7
|AUDNZD
|-28
|NZDCHF
|-17
|CADJPY
|-7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-54K
|EURCAD
|2.1K
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCAD
|1.1K
|EURGBP
|481
|EURAUD
|254
|AUDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|955
|AUDCAD
|1.1K
|EURJPY
|336
|AUDJPY
|747
|GBPJPY
|232
|EURUSD
|509
|USDCAD
|193
|CHFJPY
|-1.1K
|CADCHF
|-52
|AUDCHF
|522
|GBPCHF
|86
|EURCHF
|388
|NZDCAD
|273
|USDCHF
|-163
|USDJPY
|-835
|EURNZD
|565
|NZDUSD
|75
|NZDJPY
|-363
|GBPNZD
|406
|AUDNZD
|21
|NZDCHF
|12
|CADJPY
|-137
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +124.48 USD
Worst trade: -167 USD
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +132.94 USD
Maximal consecutive loss: -400.40 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10817
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1315
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
1000 USD per month
0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
43
99%
1 485
68%
12%
0.98
-0.10
USD
USD
33%
1:500