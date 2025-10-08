- Прирост
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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|835
|NDX
|374
|GDAXI
|343
|SP500
|170
|WS30
|114
|USDJPY
|42
|GBPUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41K
|NDX
|10K
|GDAXI
|-1.5K
|SP500
|-1.7K
|WS30
|-6.8K
|USDJPY
|9.7K
|GBPUSD
|-5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|284K
|NDX
|4.9K
|GDAXI
|681
|SP500
|-1K
|WS30
|-3.1K
|USDJPY
|9.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
Please note this is a DarwinexZero account.
If you are interested in copying this signal, i'd recommend messaging me first and I can tell you honestly if it can fit your desired outcomes, style of trading and risk tolerance.
This is an account run on DarwinexZero using 12 Eas.
This account uses a mixture of EAs I bought and also EAs I have made myself.
9 other EAs that I have made myself, will release over time.
DarwinexZero is like a prop fund, so technically this isn't real money, although I do get real money from profits. Sharing that for full transparency.
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