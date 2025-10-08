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Сигналы / MetaTrader 5 / Fund102
Matthew Lewis Beedle

Fund102

Matthew Lewis Beedle
Matthew Lewis Beedle

Matthew Lewis Beedle

4.3 (6)
As a hobby, I build EAs, Signals and run multiple algorithmic trading accounts.
I'm just about being actually honest, there is a lot of bad actors in trading sadly...
You can check out my Youtube channel here and feel free to add me as a friend.
7 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 885
Прибыльных трейдов:
1 047 (55.54%)
Убыточных трейдов:
838 (44.46%)
Лучший трейд:
4 377.70 USD
Худший трейд:
-3 898.29 USD
Общая прибыль:
238 288.99 USD (1 007 672 pips)
Общий убыток:
-192 259.68 USD (716 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (1 479.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 917.69 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
59.27%
Макс. загрузка депозита:
53.45%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
1 069 (56.71%)
Коротких трейдов:
816 (43.29%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
24.42 USD
Средняя прибыль:
227.59 USD
Средний убыток:
-229.43 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 794.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 898.29 USD (1)
Прирост в месяц:
1.76%
Годовой прогноз:
21.33%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 183.27 USD
Максимальная:
17 061.47 USD (14.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.60% (16 946.18 USD)
По эквити:
4.17% (4 880.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 835
NDX 374
GDAXI 343
SP500 170
WS30 114
USDJPY 42
GBPUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41K
NDX 10K
GDAXI -1.5K
SP500 -1.7K
WS30 -6.8K
USDJPY 9.7K
GBPUSD -5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 284K
NDX 4.9K
GDAXI 681
SP500 -1K
WS30 -3.1K
USDJPY 9.2K
GBPUSD -3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 377.70 USD
Худший трейд: -3 898 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 479.44 USD
Макс. убыток в серии: -1 794.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 17...
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Please note this is a DarwinexZero account.

If you are interested in copying this signal, i'd recommend messaging me first and I can tell you honestly if it can fit your desired outcomes, style of trading and risk tolerance. 

This is an account run on DarwinexZero using 12 Eas.

This account uses a mixture of EAs I bought and also EAs I have made myself. 

9 other EAs that I have made myself, will release over time. 

DarwinexZero is like a prop fund, so technically this isn't real money, although I do get real money from profits. Sharing that for full transparency. 


Нет отзывов
2026.02.12 16:38
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 12:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.28 21:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.28 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fund102
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
146K
USD
45
99%
1 885
55%
59%
1.23
24.42
USD
15%
1:200
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