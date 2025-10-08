- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
10 (58.82%)
Loss Trade:
7 (41.18%)
Best Trade:
810.52 USD
Worst Trade:
-336.06 USD
Profitto lordo:
4 122.73 USD (6 307 pips)
Perdita lorda:
-1 687.46 USD (1 845 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 290.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 290.11 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.21%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
143.25 USD
Profitto medio:
412.27 USD
Perdita media:
-241.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 135.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 135.56 USD (5)
Crescita mensile:
2.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 183.27 USD
Massimale:
1 183.27 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (1 139.26 USD)
Per equità:
0.05% (48.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|6
|NDX
|5
|SP500
|3
|GDAXI
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|1.7K
|NDX
|1.3K
|SP500
|-795
|GDAXI
|189
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|679
|NDX
|3.8K
|SP500
|-415
|GDAXI
|416
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +810.52 USD
Worst Trade: -336 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 290.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1 135.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|4.33 × 741
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
17
58%
100%
2.44
143.25
USD
USD
1%
1:200