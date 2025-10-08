- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 903
盈利交易:
1 053 (55.33%)
亏损交易:
850 (44.67%)
最好交易:
4 377.70 USD
最差交易:
-3 898.29 USD
毛利:
239 117.51 USD (1 017 096 pips)
毛利亏损:
-194 498.72 USD (728 231 pips)
最大连续赢利:
24 (1 479.44 USD)
最大连续盈利:
7 917.69 USD (18)
夏普比率:
0.06
交易活动:
59.27%
最大入金加载:
53.45%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.62
长期交易:
1 084 (56.96%)
短期交易:
819 (43.04%)
利润因子:
1.23
预期回报:
23.45 USD
平均利润:
227.08 USD
平均损失:
-228.82 USD
最大连续失误:
14 (-1 794.51 USD)
最大连续亏损:
-3 898.29 USD (1)
每月增长:
0.35%
年度预测:
4.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 183.27 USD
最大值:
17 061.47 USD (14.70%)
相对跌幅:
结余:
14.60% (16 946.18 USD)
净值:
4.17% (4 880.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|849
|NDX
|375
|GDAXI
|345
|SP500
|171
|WS30
|114
|USDJPY
|42
|GBPUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|41K
|NDX
|10K
|GDAXI
|-2K
|SP500
|-1.8K
|WS30
|-6.8K
|USDJPY
|9.7K
|GBPUSD
|-5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|283K
|NDX
|4.7K
|GDAXI
|97
|SP500
|-1.1K
|WS30
|-3.1K
|USDJPY
|9.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 377.70 USD
最差交易: -3 898 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 479.44 USD
最大连续亏损: -1 794.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
Please note this is a DarwinexZero account.
If you are interested in copying this signal, i'd recommend messaging me first and I can tell you honestly if it can fit your desired outcomes, style of trading and risk tolerance.
This is an account run on DarwinexZero using 12 Eas.
This account uses a mixture of EAs I bought and also EAs I have made myself.
9 other EAs that I have made myself, will release over time.
DarwinexZero is like a prop fund, so technically this isn't real money, although I do get real money from profits. Sharing that for full transparency.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
145K
USD
USD
46
99%
1 903
55%
59%
1.22
23.45
USD
USD
15%
1:200