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信号 / MetaTrader 5 / Fund102
Matthew Lewis Beedle

Fund102

Matthew Lewis Beedle
Matthew Lewis Beedle

Matthew Lewis Beedle

4.3 (6)
As a hobby, I build EAs, Signals and run multiple algorithmic trading accounts.
I'm just about being actually honest, there is a lot of bad actors in trading sadly...
You can check out my Youtube channel here and feel free to add me as a friend.
7 产品 2 信号
0条评论
可靠性
46
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 903
盈利交易:
1 053 (55.33%)
亏损交易:
850 (44.67%)
最好交易:
4 377.70 USD
最差交易:
-3 898.29 USD
毛利:
239 117.51 USD (1 017 096 pips)
毛利亏损:
-194 498.72 USD (728 231 pips)
最大连续赢利:
24 (1 479.44 USD)
最大连续盈利:
7 917.69 USD (18)
夏普比率:
0.06
交易活动:
59.27%
最大入金加载:
53.45%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.62
长期交易:
1 084 (56.96%)
短期交易:
819 (43.04%)
利润因子:
1.23
预期回报:
23.45 USD
平均利润:
227.08 USD
平均损失:
-228.82 USD
最大连续失误:
14 (-1 794.51 USD)
最大连续亏损:
-3 898.29 USD (1)
每月增长:
0.35%
年度预测:
4.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 183.27 USD
最大值:
17 061.47 USD (14.70%)
相对跌幅:
结余:
14.60% (16 946.18 USD)
净值:
4.17% (4 880.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 849
NDX 375
GDAXI 345
SP500 171
WS30 114
USDJPY 42
GBPUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 41K
NDX 10K
GDAXI -2K
SP500 -1.8K
WS30 -6.8K
USDJPY 9.7K
GBPUSD -5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 283K
NDX 4.7K
GDAXI 97
SP500 -1.1K
WS30 -3.1K
USDJPY 9.2K
GBPUSD -3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 377.70 USD
最差交易: -3 898 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 479.44 USD
最大连续亏损: -1 794.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
17 更多...
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Please note this is a DarwinexZero account.

If you are interested in copying this signal, i'd recommend messaging me first and I can tell you honestly if it can fit your desired outcomes, style of trading and risk tolerance. 

This is an account run on DarwinexZero using 12 Eas.

This account uses a mixture of EAs I bought and also EAs I have made myself. 

9 other EAs that I have made myself, will release over time. 

DarwinexZero is like a prop fund, so technically this isn't real money, although I do get real money from profits. Sharing that for full transparency. 


没有评论
2026.02.12 16:38
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 12:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.28 21:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.28 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fund102
每月30 USD
45%
0
0
USD
145K
USD
46
99%
1 903
55%
59%
1.22
23.45
USD
15%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载