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Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Pola N

Yusuf Al Rasyid Dahlan
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Yusuf Al Rasyid Dahlan

0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 73%
VTMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
500
Прибыльных трейдов:
266 (53.20%)
Убыточных трейдов:
234 (46.80%)
Лучший трейд:
1 600.00 USD
Худший трейд:
-800.00 USD
Общая прибыль:
47 260.55 USD (301 435 pips)
Общий убыток:
-39 995.74 USD (266 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 764.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 400.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
83.00%
Макс. загрузка депозита:
15.60%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
242 (48.40%)
Коротких трейдов:
258 (51.60%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
14.53 USD
Средняя прибыль:
177.67 USD
Средний убыток:
-170.92 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 898.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 552.40 USD (5)
Прирост в месяц:
19.61%
Годовой прогноз:
237.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 965.19 USD
Максимальная:
8 406.59 USD (62.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.55% (8 406.59 USD)
По эквити:
9.50% (815.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 95
NZDJPY-STD 48
GBPJPY-STD 44
AUDUSD-STD 42
GBPUSD-STD 42
AUDJPY-STD 41
EURNZD-STD 41
EURJPY-STD 40
CHFJPY-STD 39
USDCAD-STD 34
NZDUSD-STD 31
NAS100. 2
AUDCAD-STD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 9.1K
NZDJPY-STD -949
GBPJPY-STD -447
AUDUSD-STD -547
GBPUSD-STD -2.4K
AUDJPY-STD 460
EURNZD-STD 319
EURJPY-STD 1K
CHFJPY-STD 1.3K
USDCAD-STD -308
NZDUSD-STD -188
NAS100. -79
AUDCAD-STD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 56K
NZDJPY-STD -3.9K
GBPJPY-STD -713
AUDUSD-STD -775
GBPUSD-STD -4.7K
AUDJPY-STD 260
EURNZD-STD 1.5K
EURJPY-STD 9.3K
CHFJPY-STD 6.2K
USDCAD-STD 96
NZDUSD-STD -1.3K
NAS100. -28K
AUDCAD-STD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 600.00 USD
Худший трейд: -800 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 764.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 898.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 10:04
No swaps are charged
2026.06.12 10:04
No swaps are charged
2026.05.07 18:42
No swaps are charged on the signal account
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 05:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.30 07:35
No swaps are charged on the signal account
2026.04.15 11:38
No swaps are charged
2026.04.15 11:38
No swaps are charged
2026.04.13 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuanin Pola N
30 USD в месяц
73%
0
0
USD
17K
USD
47
0%
500
53%
83%
1.18
14.53
USD
63%
1:500
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