- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
500
Прибыльных трейдов:
266 (53.20%)
Убыточных трейдов:
234 (46.80%)
Лучший трейд:
1 600.00 USD
Худший трейд:
-800.00 USD
Общая прибыль:
47 260.55 USD (301 435 pips)
Общий убыток:
-39 995.74 USD (266 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 764.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 400.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
83.00%
Макс. загрузка депозита:
15.60%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
242 (48.40%)
Коротких трейдов:
258 (51.60%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
14.53 USD
Средняя прибыль:
177.67 USD
Средний убыток:
-170.92 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 898.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 552.40 USD (5)
Прирост в месяц:
19.61%
Годовой прогноз:
237.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 965.19 USD
Максимальная:
8 406.59 USD (62.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.55% (8 406.59 USD)
По эквити:
9.50% (815.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|95
|NZDJPY-STD
|48
|GBPJPY-STD
|44
|AUDUSD-STD
|42
|GBPUSD-STD
|42
|AUDJPY-STD
|41
|EURNZD-STD
|41
|EURJPY-STD
|40
|CHFJPY-STD
|39
|USDCAD-STD
|34
|NZDUSD-STD
|31
|NAS100.
|2
|AUDCAD-STD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|9.1K
|NZDJPY-STD
|-949
|GBPJPY-STD
|-447
|AUDUSD-STD
|-547
|GBPUSD-STD
|-2.4K
|AUDJPY-STD
|460
|EURNZD-STD
|319
|EURJPY-STD
|1K
|CHFJPY-STD
|1.3K
|USDCAD-STD
|-308
|NZDUSD-STD
|-188
|NAS100.
|-79
|AUDCAD-STD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|56K
|NZDJPY-STD
|-3.9K
|GBPJPY-STD
|-713
|AUDUSD-STD
|-775
|GBPUSD-STD
|-4.7K
|AUDJPY-STD
|260
|EURNZD-STD
|1.5K
|EURJPY-STD
|9.3K
|CHFJPY-STD
|6.2K
|USDCAD-STD
|96
|NZDUSD-STD
|-1.3K
|NAS100.
|-28K
|AUDCAD-STD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 600.00 USD
Худший трейд: -800 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 764.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 898.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
47
0%
500
53%
83%
1.18
14.53
USD
USD
63%
1:500