- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
503
盈利交易:
266 (52.88%)
亏损交易:
237 (47.12%)
最好交易:
1 600.00 USD
最差交易:
-800.00 USD
毛利:
47 260.55 USD (301 435 pips)
毛利亏损:
-40 595.44 USD (272 624 pips)
最大连续赢利:
10 (1 764.83 USD)
最大连续盈利:
6 400.00 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
81.90%
最大入金加载:
15.60%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.79
长期交易:
245 (48.71%)
短期交易:
258 (51.29%)
利润因子:
1.16
预期回报:
13.25 USD
平均利润:
177.67 USD
平均损失:
-171.29 USD
最大连续失误:
9 (-1 898.93 USD)
最大连续亏损:
-3 552.40 USD (5)
每月增长:
12.11%
年度预测:
146.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 965.19 USD
最大值:
8 406.59 USD (62.54%)
相对跌幅:
结余:
62.55% (8 406.59 USD)
净值:
9.50% (815.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|98
|NZDJPY-STD
|48
|GBPJPY-STD
|44
|AUDUSD-STD
|42
|GBPUSD-STD
|42
|AUDJPY-STD
|41
|EURNZD-STD
|41
|EURJPY-STD
|40
|CHFJPY-STD
|39
|USDCAD-STD
|34
|NZDUSD-STD
|31
|NAS100.
|2
|AUDCAD-STD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|8.5K
|NZDJPY-STD
|-949
|GBPJPY-STD
|-447
|AUDUSD-STD
|-547
|GBPUSD-STD
|-2.4K
|AUDJPY-STD
|460
|EURNZD-STD
|319
|EURJPY-STD
|1K
|CHFJPY-STD
|1.3K
|USDCAD-STD
|-308
|NZDUSD-STD
|-188
|NAS100.
|-79
|AUDCAD-STD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|50K
|NZDJPY-STD
|-3.9K
|GBPJPY-STD
|-713
|AUDUSD-STD
|-775
|GBPUSD-STD
|-4.7K
|AUDJPY-STD
|260
|EURNZD-STD
|1.5K
|EURJPY-STD
|9.3K
|CHFJPY-STD
|6.2K
|USDCAD-STD
|96
|NZDUSD-STD
|-1.3K
|NAS100.
|-28K
|AUDCAD-STD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 600.00 USD
最差交易: -800 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 764.83 USD
最大连续亏损: -1 898.93 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
67%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
48
0%
503
52%
82%
1.16
13.25
USD
USD
63%
1:500