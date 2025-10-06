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Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Pola N

Yusuf Al Rasyid Dahlan
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Yusuf Al Rasyid Dahlan

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503
盈利交易:
266 (52.88%)
亏损交易:
237 (47.12%)
最好交易:
1 600.00 USD
最差交易:
-800.00 USD
毛利:
47 260.55 USD (301 435 pips)
毛利亏损:
-40 595.44 USD (272 624 pips)
最大连续赢利:
10 (1 764.83 USD)
最大连续盈利:
6 400.00 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
81.90%
最大入金加载:
15.60%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.79
长期交易:
245 (48.71%)
短期交易:
258 (51.29%)
利润因子:
1.16
预期回报:
13.25 USD
平均利润:
177.67 USD
平均损失:
-171.29 USD
最大连续失误:
9 (-1 898.93 USD)
最大连续亏损:
-3 552.40 USD (5)
每月增长:
12.11%
年度预测:
146.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 965.19 USD
最大值:
8 406.59 USD (62.54%)
相对跌幅:
结余:
62.55% (8 406.59 USD)
净值:
9.50% (815.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 98
NZDJPY-STD 48
GBPJPY-STD 44
AUDUSD-STD 42
GBPUSD-STD 42
AUDJPY-STD 41
EURNZD-STD 41
EURJPY-STD 40
CHFJPY-STD 39
USDCAD-STD 34
NZDUSD-STD 31
NAS100. 2
AUDCAD-STD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 8.5K
NZDJPY-STD -949
GBPJPY-STD -447
AUDUSD-STD -547
GBPUSD-STD -2.4K
AUDJPY-STD 460
EURNZD-STD 319
EURJPY-STD 1K
CHFJPY-STD 1.3K
USDCAD-STD -308
NZDUSD-STD -188
NAS100. -79
AUDCAD-STD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 50K
NZDJPY-STD -3.9K
GBPJPY-STD -713
AUDUSD-STD -775
GBPUSD-STD -4.7K
AUDJPY-STD 260
EURNZD-STD 1.5K
EURJPY-STD 9.3K
CHFJPY-STD 6.2K
USDCAD-STD 96
NZDUSD-STD -1.3K
NAS100. -28K
AUDCAD-STD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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2026.08.03 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 10:04
No swaps are charged
2026.06.12 10:04
No swaps are charged
2026.05.07 18:42
No swaps are charged on the signal account
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 05:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.30 07:35
No swaps are charged on the signal account
2026.04.15 11:38
No swaps are charged
2026.04.15 11:38
No swaps are charged
2026.04.13 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
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13.25
USD
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