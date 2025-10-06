SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cuanin Reversal
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Reversal

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
15 (53.57%)
Loss Trade:
13 (46.43%)
Best Trade:
83.53 USD
Worst Trade:
-65.05 USD
Profitto lordo:
605.64 USD (8 216 pips)
Perdita lorda:
-522.43 USD (7 566 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (158.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
12 (42.86%)
Short Trade:
16 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.97 USD
Profitto medio:
40.38 USD
Perdita media:
-40.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-157.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.94 USD (3)
Crescita mensile:
0.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
207.43 USD
Massimale:
234.23 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.33% (33.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY-STD 7
NZDJPY-STD 4
GBPJPY-STD 4
AUDUSD-STD 3
NZDUSD-STD 2
EURJPY-STD 2
CHFJPY-STD 2
USDCAD-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURNZD-STD 1
AUDCAD-STD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY-STD -126
NZDJPY-STD 0
GBPJPY-STD 54
AUDUSD-STD 24
NZDUSD-STD 65
EURJPY-STD -41
CHFJPY-STD -30
USDCAD-STD 35
GBPUSD-STD 50
EURNZD-STD 52
AUDCAD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY-STD -1.9K
NZDJPY-STD 3
GBPJPY-STD 809
AUDUSD-STD 242
NZDUSD-STD 649
EURJPY-STD -600
CHFJPY-STD -441
USDCAD-STD 489
GBPUSD-STD 500
EURNZD-STD 884
AUDCAD-STD -24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.53 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +158.81 USD
Massima perdita consecutiva: -157.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
