William Brandon Autry

Syna Master 2

William Brandon Autry
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
3%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
9.77 USD
Худший трейд:
-5.12 USD
Общая прибыль:
30.44 USD (2 761 pips)
Общий убыток:
-16.65 USD (2 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (4.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.77 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
10.68%
Макс. загрузка депозита:
4.03%
Последний трейд:
41 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
31 (96.88%)
Коротких трейдов:
1 (3.13%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-1.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.64 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
9.64 USD (1.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (9.69 USD)
По эквити:
9.47% (49.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 14
AUDNZD 8
USDCAD 5
AUDUSD 4
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 5
AUDNZD 3
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -150
AUDNZD 255
USDCAD 400
AUDUSD 20
NZDUSD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.77 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.66 USD
Макс. убыток в серии: -9.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.50 × 4
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.65 × 48
Syna MA
Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 21:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 21:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 21:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
