Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
9.77 USD
Худший трейд:
-5.12 USD
Общая прибыль:
30.44 USD (2 761 pips)
Общий убыток:
-16.65 USD (2 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (4.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.77 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
10.68%
Макс. загрузка депозита:
4.03%
Последний трейд:
41 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
31 (96.88%)
Коротких трейдов:
1 (3.13%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-1.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.64 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
9.64 USD (1.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (9.69 USD)
По эквити:
9.47% (49.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-150
|AUDNZD
|255
|USDCAD
|400
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +9.77 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.66 USD
Макс. убыток в серии: -9.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
