- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
20 (62.50%)
亏损交易:
12 (37.50%)
最好交易:
9.77 USD
最差交易:
-5.12 USD
毛利:
30.44 USD (2 761 pips)
毛利亏损:
-16.65 USD (2 136 pips)
最大连续赢利:
6 (4.66 USD)
最大连续盈利:
9.77 USD (1)
夏普比率:
0.19
交易活动:
10.68%
最大入金加载:
4.03%
最近交易:
37 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.43
长期交易:
31 (96.88%)
短期交易:
1 (3.13%)
利润因子:
1.83
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
1.52 USD
平均损失:
-1.39 USD
最大连续失误:
4 (-9.64 USD)
最大连续亏损:
-9.64 USD (4)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.39 USD
最大值:
9.64 USD (1.84%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (9.69 USD)
净值:
9.47% (49.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-150
|AUDNZD
|255
|USDCAD
|400
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.77 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.66 USD
最大连续亏损: -9.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
