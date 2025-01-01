Sinais / Syna Master 2
Infelizmente o sinal Syna Master 2 está desativado ou indisponível
O provedor desativou este sinal. No entanto, uma grande base de dados de outros sinais ativos e provedores permanecem à sua disposição. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as operações de negócios automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode conferir outros sinais de William Brandon Autry:
- Crescimento
- 3%
- Assinantes
- 0
- Semanas
- 11
- Negociações
- 40
- Vitória
- 62%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 6%
Ou selecione outro sinal MetaTrader 5:
- Crescimento
- 1 647%
- Assinantes
- 73
- Semanas
- 216
- Negociações
- 5540
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 630%
- Assinantes
- 6
- Semanas
- 211
- Negociações
- 2021
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 1.71
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 324%
- Assinantes
- 15
- Semanas
- 75
- Negociações
- 459
- Vitória
- 49%
- Fator de lucro
- 1.46
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 1 773%
- Assinantes
- 120
- Semanas
- 54
- Negociações
- 1655
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.98
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 237%
- Assinantes
- 8
- Semanas
- 63
- Negociações
- 563
- Vitória
- 58%
- Fator de lucro
- 1.47
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 760%
- Assinantes
- 35
- Semanas
- 49
- Negociações
- 151
- Vitória
- 96%
- Fator de lucro
- 2.35
- Max Rebaixamento
- 34%
- Crescimento
- 3 269%
- Assinantes
- 2
- Semanas
- 38
- Negociações
- 2473
- Vitória
- 59%
- Fator de lucro
- 1.50
- Max Rebaixamento
- 36%
- Crescimento
- 5 243%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 241
- Negociações
- 1477
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 005%
- Assinantes
- 77
- Semanas
- 32
- Negociações
- 743
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.76
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 655%
- Assinantes
- 5
- Semanas
- 161
- Negociações
- 638
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.13
- Max Rebaixamento
- 38%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.