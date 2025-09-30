- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
20 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
12 (37.50%)
Mejor transacción:
9.77 USD
Peor transacción:
-5.12 USD
Beneficio Bruto:
30.44 USD (2 761 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.65 USD (2 136 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (4.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.77 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
10.68%
Carga máxima del depósito:
4.03%
Último trade:
38 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.43
Transacciones Largas:
31 (96.88%)
Transacciones Cortas:
1 (3.13%)
Factor de Beneficio:
1.83
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
1.52 USD
Pérdidas medias:
-1.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-9.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.64 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.39 USD
Máxima:
9.64 USD (1.84%)
Reducción relativa:
De balance:
1.85% (9.69 USD)
De fondos:
9.47% (49.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-150
|AUDNZD
|255
|USDCAD
|400
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +9.77 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
Syna MA
No hay comentarios
