Phinnustda Warrarungruengskul

Aurum Shield EA

Phinnustda Warrarungruengskul
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 37%
Axi-US51-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
35 (44.30%)
Убыточных трейдов:
44 (55.70%)
Лучший трейд:
167.71 USD
Худший трейд:
-136.51 USD
Общая прибыль:
1 232.35 USD (124 506 pips)
Общий убыток:
-650.64 USD (63 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (78.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
45.29%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
59 (74.68%)
Коротких трейдов:
20 (25.32%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
7.36 USD
Средняя прибыль:
35.21 USD
Средний убыток:
-14.79 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-91.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.51 USD (1)
Прирост в месяц:
7.22%
Годовой прогноз:
87.09%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.80 USD
Максимальная:
219.38 USD (10.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.20% (219.38 USD)
По эквити:
3.71% (79.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sa 48
GBPUSD.sa 15
EURUSD.sa 10
NZDUSD.sa 3
AUDUSD.sa 2
USDCHF.sa 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sa 584
GBPUSD.sa -4
EURUSD.sa 6
NZDUSD.sa -3
AUDUSD.sa -2
USDCHF.sa 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sa 61K
GBPUSD.sa -352
EURUSD.sa 549
NZDUSD.sa -345
AUDUSD.sa -188
USDCHF.sa 70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +167.71 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +78.40 USD
Макс. убыток в серии: -91.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 05:30
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.23 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aurum Shield EA
300 USD в месяц
37%
0
0
USD
2.2K
USD
15
74%
79
44%
45%
1.89
7.36
USD
10%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.