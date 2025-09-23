- Прирост
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
35 (44.30%)
Убыточных трейдов:
44 (55.70%)
Лучший трейд:
167.71 USD
Худший трейд:
-136.51 USD
Общая прибыль:
1 232.35 USD (124 506 pips)
Общий убыток:
-650.64 USD (63 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (78.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
45.29%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
59 (74.68%)
Коротких трейдов:
20 (25.32%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
7.36 USD
Средняя прибыль:
35.21 USD
Средний убыток:
-14.79 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-91.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.51 USD (1)
Прирост в месяц:
7.22%
Годовой прогноз:
87.09%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.80 USD
Максимальная:
219.38 USD (10.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.20% (219.38 USD)
По эквити:
3.71% (79.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|48
|GBPUSD.sa
|15
|EURUSD.sa
|10
|NZDUSD.sa
|3
|AUDUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sa
|584
|GBPUSD.sa
|-4
|EURUSD.sa
|6
|NZDUSD.sa
|-3
|AUDUSD.sa
|-2
|USDCHF.sa
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sa
|61K
|GBPUSD.sa
|-352
|EURUSD.sa
|549
|NZDUSD.sa
|-345
|AUDUSD.sa
|-188
|USDCHF.sa
|70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
