- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
37 (44.04%)
손실 거래:
47 (55.95%)
최고의 거래:
167.71 USD
최악의 거래:
-136.51 USD
총 수익:
1 294.25 USD (130 884 pips)
총 손실:
-841.86 USD (82 708 pips)
연속 최대 이익:
5 (78.40 USD)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
47.33%
최대 입금량:
6.93%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.06
롱(주식매수):
61 (72.62%)
숏(주식차입매도):
23 (27.38%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
5.39 USD
평균 이익:
34.98 USD
평균 손실:
-17.91 USD
연속 최대 손실:
7 (-91.72 USD)
월별 성장률:
2.11%
연간 예측:
25.58%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.80 USD
최대한의:
219.38 USD (10.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.20% (219.38 USD)
자본금별:
4.23% (88.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|53
|GBPUSD.sa
|15
|EURUSD.sa
|10
|NZDUSD.sa
|3
|AUDUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sa
|455
|GBPUSD.sa
|-4
|EURUSD.sa
|6
|NZDUSD.sa
|-3
|AUDUSD.sa
|-2
|USDCHF.sa
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sa
|48K
|GBPUSD.sa
|-352
|EURUSD.sa
|549
|NZDUSD.sa
|-345
|AUDUSD.sa
|-188
|USDCHF.sa
|70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US51-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
