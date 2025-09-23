- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
35 (44.30%)
Negociações com perda:
44 (55.70%)
Melhor negociação:
167.71 USD
Pior negociação:
-136.51 USD
Lucro bruto:
1 232.35 USD (124 506 pips)
Perda bruta:
-650.64 USD (63 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (78.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
45.29%
Depósito máximo carregado:
6.93%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
59 (74.68%)
Negociações curtas:
20 (25.32%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
7.36 USD
Lucro médio:
35.21 USD
Perda média:
-14.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-91.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.51 USD (1)
Crescimento mensal:
7.22%
Previsão anual:
87.09%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.80 USD
Máximo:
219.38 USD (10.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.20% (219.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.71% (79.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|48
|GBPUSD.sa
|15
|EURUSD.sa
|10
|NZDUSD.sa
|3
|AUDUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sa
|584
|GBPUSD.sa
|-4
|EURUSD.sa
|6
|NZDUSD.sa
|-3
|AUDUSD.sa
|-2
|USDCHF.sa
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sa
|61K
|GBPUSD.sa
|-352
|EURUSD.sa
|549
|NZDUSD.sa
|-345
|AUDUSD.sa
|-188
|USDCHF.sa
|70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +167.71 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +78.40 USD
Máxima perda consecutiva: -91.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
15
74%
79
44%
45%
1.89
7.36
USD
USD
10%
1:100