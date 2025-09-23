- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
35 (44.30%)
亏损交易:
44 (55.70%)
最好交易:
167.71 USD
最差交易:
-136.51 USD
毛利:
1 232.35 USD (124 506 pips)
毛利亏损:
-650.64 USD (63 280 pips)
最大连续赢利:
5 (78.40 USD)
最大连续盈利:
235.89 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
45.29%
最大入金加载:
6.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.65
长期交易:
59 (74.68%)
短期交易:
20 (25.32%)
利润因子:
1.89
预期回报:
7.36 USD
平均利润:
35.21 USD
平均损失:
-14.79 USD
最大连续失误:
7 (-91.72 USD)
最大连续亏损:
-136.51 USD (1)
每月增长:
7.22%
年度预测:
87.09%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
8.80 USD
最大值:
219.38 USD (10.20%)
相对跌幅:
结余:
10.20% (219.38 USD)
净值:
3.71% (79.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|48
|GBPUSD.sa
|15
|EURUSD.sa
|10
|NZDUSD.sa
|3
|AUDUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sa
|584
|GBPUSD.sa
|-4
|EURUSD.sa
|6
|NZDUSD.sa
|-3
|AUDUSD.sa
|-2
|USDCHF.sa
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sa
|61K
|GBPUSD.sa
|-352
|EURUSD.sa
|549
|NZDUSD.sa
|-345
|AUDUSD.sa
|-188
|USDCHF.sa
|70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +167.71 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +78.40 USD
最大连续亏损: -91.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
37%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
15
74%
79
44%
45%
1.89
7.36
USD
USD
10%
1:100