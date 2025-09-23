- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
35 (44.30%)
損失トレード:
44 (55.70%)
ベストトレード:
167.71 USD
最悪のトレード:
-136.51 USD
総利益:
1 232.35 USD (124 506 pips)
総損失:
-650.64 USD (63 280 pips)
最大連続の勝ち:
5 (78.40 USD)
最大連続利益:
235.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
45.29%
最大入金額:
6.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.65
長いトレード:
59 (74.68%)
短いトレード:
20 (25.32%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
7.36 USD
平均利益:
35.21 USD
平均損失:
-14.79 USD
最大連続の負け:
7 (-91.72 USD)
最大連続損失:
-136.51 USD (1)
月間成長:
7.22%
年間予想:
87.09%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.80 USD
最大の:
219.38 USD (10.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.20% (219.38 USD)
エクイティによる:
3.71% (79.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sa
|48
|GBPUSD.sa
|15
|EURUSD.sa
|10
|NZDUSD.sa
|3
|AUDUSD.sa
|2
|USDCHF.sa
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sa
|584
|GBPUSD.sa
|-4
|EURUSD.sa
|6
|NZDUSD.sa
|-3
|AUDUSD.sa
|-2
|USDCHF.sa
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sa
|61K
|GBPUSD.sa
|-352
|EURUSD.sa
|549
|NZDUSD.sa
|-345
|AUDUSD.sa
|-188
|USDCHF.sa
|70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +167.71 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +78.40 USD
最大連続損失: -91.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
37%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
15
74%
79
44%
45%
1.89
7.36
USD
USD
10%
1:100