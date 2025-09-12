- Прирост
Всего трейдов:
716
Прибыльных трейдов:
437 (61.03%)
Убыточных трейдов:
279 (38.97%)
Лучший трейд:
859.22 USD
Худший трейд:
-898.17 USD
Общая прибыль:
24 161.60 USD (397 622 pips)
Общий убыток:
-13 730.39 USD (281 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 101.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 101.22 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
21 день
Фактор восстановления:
9.05
Длинных трейдов:
348 (48.60%)
Коротких трейдов:
368 (51.40%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
14.57 USD
Средняя прибыль:
55.29 USD
Средний убыток:
-49.21 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-239.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-898.17 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.80%
Годовой прогноз:
-9.76%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
1 152.87 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.18% (815.64 USD)
По эквити:
21.51% (7 774.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|358
|AUDUSD.s
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD.s
|9.2K
|AUDUSD.s
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD.s
|42K
|AUDUSD.s
|74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
