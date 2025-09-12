СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PandaX
Xian Huang

PandaX

Xian Huang
0 отзывов
Надежность
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2024 72%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
716
Прибыльных трейдов:
437 (61.03%)
Убыточных трейдов:
279 (38.97%)
Лучший трейд:
859.22 USD
Худший трейд:
-898.17 USD
Общая прибыль:
24 161.60 USD (397 622 pips)
Общий убыток:
-13 730.39 USD (281 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 101.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 101.22 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
21 день
Фактор восстановления:
9.05
Длинных трейдов:
348 (48.60%)
Коротких трейдов:
368 (51.40%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
14.57 USD
Средняя прибыль:
55.29 USD
Средний убыток:
-49.21 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-239.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-898.17 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.80%
Годовой прогноз:
-9.76%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
1 152.87 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.18% (815.64 USD)
По эквити:
21.51% (7 774.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD.s 358
AUDUSD.s 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD.s 9.2K
AUDUSD.s 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD.s 42K
AUDUSD.s 74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +859.22 USD
Худший трейд: -898 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 101.22 USD
Макс. убыток в серии: -239.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 20:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 21:31
No swaps are charged
2025.10.21 21:31
No swaps are charged
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 22:06
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PandaX
200 USD в месяц
72%
0
0
USD
36K
USD
66
84%
716
61%
100%
1.75
14.57
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.