トレード:
716
利益トレード:
437 (61.03%)
損失トレード:
279 (38.97%)
ベストトレード:
859.22 USD
最悪のトレード:
-898.17 USD
総利益:
24 161.60 USD (397 622 pips)
総損失:
-13 730.39 USD (281 643 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 101.22 USD)
最大連続利益:
1 101.22 USD (11)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.31%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
21 日
リカバリーファクター:
9.05
長いトレード:
348 (48.60%)
短いトレード:
368 (51.40%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
14.57 USD
平均利益:
55.29 USD
平均損失:
-49.21 USD
最大連続の負け:
7 (-239.44 USD)
最大連続損失:
-898.17 USD (1)
月間成長:
-0.80%
年間予想:
-9.76%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
1 152.87 USD (5.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.18% (815.64 USD)
エクイティによる:
21.51% (7 774.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|358
|AUDUSD.s
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD.s
|9.2K
|AUDUSD.s
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD.s
|42K
|AUDUSD.s
|74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- ドローダウン
ベストトレード: +859.22 USD
最悪のトレード: -898 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 101.22 USD
最大連続損失: -239.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
