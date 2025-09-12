- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
716
Negociações com lucro:
437 (61.03%)
Negociações com perda:
279 (38.97%)
Melhor negociação:
859.22 USD
Pior negociação:
-898.17 USD
Lucro bruto:
24 161.60 USD (397 622 pips)
Perda bruta:
-13 730.39 USD (281 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 101.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 101.22 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
21 dias
Fator de recuperação:
9.05
Negociações longas:
348 (48.60%)
Negociações curtas:
368 (51.40%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
14.57 USD
Lucro médio:
55.29 USD
Perda média:
-49.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-239.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-898.17 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.80%
Previsão anual:
-9.76%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
1 152.87 USD (5.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.18% (815.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.51% (7 774.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|358
|AUDUSD.s
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD.s
|9.2K
|AUDUSD.s
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD.s
|42K
|AUDUSD.s
|74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +859.22 USD
Pior negociação: -898 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 101.22 USD
Máxima perda consecutiva: -239.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
72%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
66
84%
716
61%
100%
1.75
14.57
USD
USD
22%
1:500