Xian Huang

PandaX

Xian Huang
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2024 50%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
642
Profit Trade:
392 (61.05%)
Loss Trade:
250 (38.94%)
Best Trade:
304.88 USD
Worst Trade:
-207.55 USD
Profitto lordo:
13 935.38 USD (364 687 pips)
Perdita lorda:
-8 198.01 USD (269 936 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (303.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
674.95 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
21 giorni
Fattore di recupero:
7.03
Long Trade:
318 (49.53%)
Short Trade:
324 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
8.94 USD
Profitto medio:
35.55 USD
Perdita media:
-32.79 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-239.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-247.91 USD (3)
Crescita mensile:
-3.56%
Previsione annuale:
-43.25%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
815.64 USD (5.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.18% (815.64 USD)
Per equità:
9.54% (2 949.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD.s 321
AUDUSD.s 321
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD.s 2.9K
AUDUSD.s 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD.s 17K
AUDUSD.s 77K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.88 USD
Worst Trade: -208 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +303.39 USD
Massima perdita consecutiva: -239.44 USD

