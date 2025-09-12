- 자본
- 축소
트레이드:
730
이익 거래:
448 (61.36%)
손실 거래:
282 (38.63%)
최고의 거래:
859.22 USD
최악의 거래:
-898.17 USD
총 수익:
26 053.45 USD (402 885 pips)
총 손실:
-13 925.25 USD (282 857 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 101.22 USD)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.31%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
21 일
회복 요인:
10.52
롱(주식매수):
362 (49.59%)
숏(주식차입매도):
368 (50.41%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
16.61 USD
평균 이익:
58.16 USD
평균 손실:
-49.38 USD
연속 최대 손실:
7 (-239.44 USD)
월별 성장률:
4.62%
연간 예측:
56.04%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 USD
최대한의:
1 152.87 USD (5.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.18% (815.64 USD)
자본금별:
21.51% (7 774.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|365
|AUDUSD.s
|365
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD.s
|9.5K
|AUDUSD.s
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD.s
|42K
|AUDUSD.s
|78K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +859.22 USD
최악의 거래: -898 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 101.22 USD
연속 최대 손실: -239.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
