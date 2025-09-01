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Сигналы / MetaTrader 5 / Lucien GOLD
Zheng You Guo

Lucien GOLD

Zheng You Guo
Zheng You Guo

Zheng You Guo

1 тема
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 119%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
591
Прибыльных трейдов:
379 (64.12%)
Убыточных трейдов:
212 (35.87%)
Лучший трейд:
147.34 USD
Худший трейд:
-90.83 USD
Общая прибыль:
6 519.48 USD (653 986 pips)
Общий убыток:
-4 281.51 USD (424 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (233.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
566.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
12.76%
Макс. загрузка депозита:
10.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
347 (58.71%)
Коротких трейдов:
244 (41.29%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.79 USD
Средняя прибыль:
17.20 USD
Средний убыток:
-20.20 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-437.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-437.24 USD (12)
Прирост в месяц:
-24.18%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.03 USD
Максимальная:
1 296.45 USD (26.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.14% (1 295.52 USD)
По эквити:
10.47% (166.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 590
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 229K
EURUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.34 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +233.09 USD
Макс. убыток в серии: -437.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 3
Xellion-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 2
RoboForex-ECN
3.18 × 11
Top1Group-Live
5.40 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-6
5.88 × 8
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 113
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.86 × 222
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
12.27 × 11
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.40 × 248
еще 4...
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Trending Gold (Note: There is a retracement period)

1000 USD corresponds to 0.01 lot

*If there is a floating profit, you can assess and close the position yourself.

Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 05:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 10:28
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.87% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.23 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.11 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.11 11:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.08 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.26 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.22 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.22 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lucien GOLD
50 USD в месяц
119%
0
0
USD
758
USD
49
97%
591
64%
13%
1.52
3.79
USD
43%
1:500
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