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Всего трейдов:
591
Прибыльных трейдов:
379 (64.12%)
Убыточных трейдов:
212 (35.87%)
Лучший трейд:
147.34 USD
Худший трейд:
-90.83 USD
Общая прибыль:
6 519.48 USD (653 986 pips)
Общий убыток:
-4 281.51 USD (424 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (233.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
566.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
12.76%
Макс. загрузка депозита:
10.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
347 (58.71%)
Коротких трейдов:
244 (41.29%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.79 USD
Средняя прибыль:
17.20 USD
Средний убыток:
-20.20 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-437.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-437.24 USD (12)
Прирост в месяц:
-24.18%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.03 USD
Максимальная:
1 296.45 USD (26.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.14% (1 295.52 USD)
По эквити:
10.47% (166.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|229K
|EURUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +147.34 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +233.09 USD
Макс. убыток в серии: -437.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 3
|
Xellion-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|3.18 × 11
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-6
|5.88 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 113
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.86 × 222
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|12.27 × 11
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.40 × 248
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Trending Gold (Note: There is a retracement period)
1000 USD corresponds to 0.01 lot
*If there is a floating profit, you can assess and close the position yourself.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
119%
0
0
USD
USD
758
USD
USD
49
97%
591
64%
13%
1.52
3.79
USD
USD
43%
1:500