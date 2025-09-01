- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
592
盈利交易:
380 (64.18%)
亏损交易:
212 (35.81%)
最好交易:
147.34 USD
最差交易:
-90.83 USD
毛利:
6 530.48 USD (664 986 pips)
毛利亏损:
-4 281.51 USD (424 858 pips)
最大连续赢利:
20 (233.09 USD)
最大连续盈利:
566.34 USD (11)
夏普比率:
0.17
交易活动:
12.76%
最大入金加载:
10.00%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.73
长期交易:
348 (58.78%)
短期交易:
244 (41.22%)
利润因子:
1.53
预期回报:
3.80 USD
平均利润:
17.19 USD
平均损失:
-20.20 USD
最大连续失误:
12 (-437.24 USD)
最大连续亏损:
-437.24 USD (12)
每月增长:
-23.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
57.03 USD
最大值:
1 296.45 USD (26.82%)
相对跌幅:
结余:
43.14% (1 295.52 USD)
净值:
10.47% (166.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|EURUSD
|1
|USTEC
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|0
|USTEC
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|229K
|EURUSD
|0
|USTEC
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.34 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +233.09 USD
最大连续亏损: -437.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-6
|5.88 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.40 × 248
Trending Gold (Note: There is a retracement period)
1000 USD corresponds to 0.01 lot
*If there is a floating profit, you can assess and close the position yourself.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
122%
0
0
USD
USD
769
USD
USD
50
96%
592
64%
13%
1.52
3.80
USD
USD
43%
1:500