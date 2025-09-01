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Zheng You Guo

Lucien GOLD

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380 (64.18%)
亏损交易:
212 (35.81%)
最好交易:
147.34 USD
最差交易:
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毛利:
6 530.48 USD (664 986 pips)
毛利亏损:
-4 281.51 USD (424 858 pips)
最大连续赢利:
20 (233.09 USD)
最大连续盈利:
566.34 USD (11)
夏普比率:
0.17
交易活动:
12.76%
最大入金加载:
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最近交易:
17 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.73
长期交易:
348 (58.78%)
短期交易:
244 (41.22%)
利润因子:
1.53
预期回报:
3.80 USD
平均利润:
17.19 USD
平均损失:
-20.20 USD
最大连续失误:
12 (-437.24 USD)
最大连续亏损:
-437.24 USD (12)
每月增长:
-23.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
57.03 USD
最大值:
1 296.45 USD (26.82%)
相对跌幅:
结余:
43.14% (1 295.52 USD)
净值:
10.47% (166.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 590
EURUSD 1
USTEC 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 0
USTEC 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 229K
EURUSD 0
USTEC 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +147.34 USD
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Exness-MT5Real39
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CapitalPointTrading-MT5-4
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Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
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3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
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TradeMaxGlobal-Live
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ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.40 × 248
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*If there is a floating profit, you can assess and close the position yourself.

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2026.08.12 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 05:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 10:28
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.87% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 19:53
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2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
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2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.23 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.11 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.11 11:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.08 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.26 08:46
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592
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3.80
USD
43%
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