- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
31 (67.39%)
Loss Trade:
15 (32.61%)
Best Trade:
31.14 USD
Worst Trade:
-33.02 USD
Profitto lordo:
248.21 USD (25 384 pips)
Perdita lorda:
-145.40 USD (14 321 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (124.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
16.79%
Massimo carico di deposito:
8.12%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
39 (84.78%)
Short Trade:
7 (15.22%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
8.01 USD
Perdita media:
-9.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-93.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.07 USD (6)
Crescita mensile:
7.90%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.94 USD
Massimale:
93.67 USD (6.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.80% (93.31 USD)
Per equità:
4.32% (59.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|103
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.14 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +124.63 USD
Massima perdita consecutiva: -93.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trending Gold (Note: There is a retracement period)
500 USD corresponds to 0.01 lot
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
8%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
93%
46
67%
17%
1.70
2.24
USD
USD
7%
1:500