Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
68 (98.55%)
Убыточных трейдов:
1 (1.45%)
Лучший трейд:
5.76 USD
Худший трейд:
-47.82 USD
Общая прибыль:
92.86 USD (10 208 pips)
Общий убыток:
-55.64 USD (4 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (70.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.39 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
34 (49.28%)
Коротких трейдов:
35 (50.72%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.37 USD
Средний убыток:
-55.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-47.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.82 USD (1)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
44.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
48.04 USD (8.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.50% (47.93 USD)
По эквити:
8.22% (46.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DowAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.1 Lot
Нет отзывов
