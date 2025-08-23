СигналыРазделы
DowAlgo Breaker

Rahman Pavaleh
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
68 (98.55%)
Убыточных трейдов:
1 (1.45%)
Лучший трейд:
5.76 USD
Худший трейд:
-47.82 USD
Общая прибыль:
92.86 USD (10 208 pips)
Общий убыток:
-55.64 USD (4 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (70.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.39 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
34 (49.28%)
Коротких трейдов:
35 (50.72%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.37 USD
Средний убыток:
-55.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-47.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.82 USD (1)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
44.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
48.04 USD (8.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.50% (47.93 USD)
По эквити:
8.22% (46.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.76 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.39 USD
Макс. убыток в серии: -47.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DowAlgo Breaker Signal Display.

Fix Volume = 0.1 Lot


Нет отзывов
2025.12.10 11:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 16:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 23:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 00:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 07:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
