İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
27 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.63 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
35.16 USD (3 966 pips)
Brüt zarar:
-2.82 USD
Maksimum ardışık kazanç:
27 (35.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.16 USD (27)
Sharpe oranı:
2.28
Alım-satım etkinliği:
2.39%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
269.50
Alış işlemleri:
13 (48.15%)
Satış işlemleri:
14 (51.85%)
Kâr faktörü:
12.47
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.11 USD)
Varlığa göre:
4.31% (22.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.63 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +35.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
DowAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.1 Lot
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
532
USD
USD
8
100%
27
100%
2%
12.46
1.30
USD
USD
4%
1:500