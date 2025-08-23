- 成长
交易:
69
盈利交易:
68 (98.55%)
亏损交易:
1 (1.45%)
最好交易:
5.76 USD
最差交易:
-47.82 USD
毛利:
92.86 USD (10 208 pips)
毛利亏损:
-55.76 USD (4 802 pips)
最大连续赢利:
51 (70.39 USD)
最大连续盈利:
70.39 USD (51)
夏普比率:
0.12
交易活动:
4.42%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.77
长期交易:
34 (49.28%)
短期交易:
35 (50.72%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.37 USD
平均损失:
-55.76 USD
最大连续失误:
1 (-47.82 USD)
最大连续亏损:
-47.82 USD (1)
每月增长:
3.63%
年度预测:
44.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
48.04 USD (8.51%)
相对跌幅:
结余:
8.50% (47.93 USD)
净值:
8.22% (46.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
DowAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.1 Lot
