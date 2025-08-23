- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
27 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.63 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
35.16 USD (3 966 pips)
Perdita lorda:
-2.82 USD
Vincite massime consecutive:
27 (35.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.16 USD (27)
Indice di Sharpe:
2.28
Attività di trading:
2.39%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
269.50
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
12.47
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.12 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.11 USD)
Per equità:
4.31% (22.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +2.63 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +35.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
DowAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.1 Lot
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
532
USD
USD
8
100%
27
100%
2%
12.46
1.30
USD
USD
4%
1:500