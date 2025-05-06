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Chen Guan Yu

GARYPRO595

Chen Guan Yu
Chen Guan Yu

Chen Guan Yu

【自我介紹｜我是GARY，一位用邏輯交易的程式交易講師】
嗨大家好，我是 GARY，一位專注在外匯程式交易的實戰講師。
過去我走過大多數交易者的路——情緒進出場、盯盤到失眠、策略常常短期有效、長期失靈。
但後來，我找到了「程式化邏輯交易」這條路，也因此徹底改變了我的交易命運。

我目前專注在幾件事：
• 協助交易者建立自己的自動化交易系統，把想法變成機器執行，不再被情緒左右。
• 分享我親自驗證過的策略邏輯與思維，不賣夢、只講實話。
• 打造一個讓交易者能安心學習與交流的社群，一起走穩定輸出的長線。
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Надежность
255 недель
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прирост с 2021 20%
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  • Прирост
  • Баланс
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  • Просадка
Всего трейдов:
1 865
Прибыльных трейдов:
813 (43.59%)
Убыточных трейдов:
1 052 (56.41%)
Лучший трейд:
9 220.54 USD
Худший трейд:
-2 031.50 USD
Общая прибыль:
327 020.90 USD (11 261 567 pips)
Общий убыток:
-310 615.84 USD (11 389 007 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (41.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 571.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
86.10%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
935 (50.13%)
Коротких трейдов:
930 (49.87%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
8.80 USD
Средняя прибыль:
402.24 USD
Средний убыток:
-295.26 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 789.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 265.45 USD (12)
Прирост в месяц:
7.97%
Годовой прогноз:
96.69%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15 027.09 USD
Максимальная:
19 673.09 USD (320.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.35% (8 331.45 USD)
По эквити:
2.49% (370.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 292
XAUUSD 278
GBPUSD 236
OILUSD 195
#US30 179
GBPJPY 170
#NIK225 160
#DE40 158
EURUSD 65
AUDUSD 22
USDCHF 14
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDCAD 8
AUDCHF 8
EURAUD 8
CHFJPY 7
EURCAD 7
GBPAUD 4
GBPCAD 4
#NIK225M 4
#NIK225U 4
EURNZD 3
#UKOILH 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CADCHF 2
#UKOILG 2
AUDJPY 1
#UKOILM 1
#CHINA50 1
#US30M 1
#US30U 1
#NIK225H 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 8.5K
XAUUSD 10K
GBPUSD -6.7K
OILUSD -10K
#US30 4.7K
GBPJPY 1.7K
#NIK225 9.1K
#DE40 -1.1K
EURUSD -979
AUDUSD 7
USDCHF -8
EURGBP 27
USDCAD -41
AUDCAD 0
AUDCHF 3
EURAUD -6
CHFJPY 4
EURCAD 2
GBPAUD -15
GBPCAD -7
#NIK225M 107
#NIK225U -236
EURNZD 3
#UKOILH 415
NZDCAD -4
AUDNZD 0
CADCHF -2
#UKOILG 213
AUDJPY -3
#UKOILM 349
#CHINA50 -13
#US30M 249
#US30U -132
#NIK225H -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 24K
XAUUSD 434K
GBPUSD -7.2K
OILUSD -20K
#US30 -6.3K
GBPJPY 13K
#NIK225 -569K
#DE40 26K
EURUSD 920
AUDUSD 460
USDCHF -56
EURGBP 685
USDCAD -1.4K
AUDCAD 89
AUDCHF 149
EURAUD -31
CHFJPY 152
EURCAD 149
GBPAUD -278
GBPCAD -100
#NIK225M -955
#NIK225U -1K
EURNZD 102
#UKOILH 413
NZDCAD -67
AUDNZD 23
CADCHF -10
#UKOILG 212
AUDJPY -48
#UKOILM 69
#CHINA50 123
#US30M 100
#US30U -263
#NIK225H -5
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 220.54 USD
Худший трейд: -2 032 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +41.84 USD
Макс. убыток в серии: -1 789.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent
0.05 × 19
ICMarkets-Live02
0.15 × 182
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.30 × 43
FXChoice-Classic Live
0.43 × 23
AMarkets-Real
0.56 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.45 × 11
Pepperstone-Edge03
2.77 × 30
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
Swissquote-Live2
4.93 × 82
Weltrade-Live
7.86 × 7
InstaForex-UK.com
8.17 × 6
SwissquoteLtd-Live
11.69 × 80
Swissquote-Real1
16.19 × 52
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感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

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有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


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2026.01.05 00:56
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2026.01.04 10:41
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2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 17:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.23% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
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20%
0
0
USD
12K
USD
255
98%
1 865
43%
86%
1.05
8.80
USD
44%
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