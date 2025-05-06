- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 867
盈利交易:
813 (43.54%)
亏损交易:
1 054 (56.45%)
最好交易:
9 220.54 USD
最差交易:
-2 031.50 USD
毛利:
327 020.90 USD (11 261 567 pips)
毛利亏损:
-310 738.47 USD (11 397 797 pips)
最大连续赢利:
16 (41.84 USD)
最大连续盈利:
11 571.70 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
86.10%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.83
长期交易:
937 (50.19%)
短期交易:
930 (49.81%)
利润因子:
1.05
预期回报:
8.72 USD
平均利润:
402.24 USD
平均损失:
-294.82 USD
最大连续失误:
14 (-1 789.94 USD)
最大连续亏损:
-8 265.45 USD (12)
每月增长:
8.37%
年度预测:
101.57%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
15 027.09 USD
最大值:
19 673.09 USD (320.10%)
相对跌幅:
结余:
44.35% (8 331.45 USD)
净值:
2.49% (370.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|292
|XAUUSD
|278
|GBPUSD
|237
|OILUSD
|195
|#US30
|179
|GBPJPY
|170
|#NIK225
|160
|#DE40
|159
|EURUSD
|65
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|14
|EURGBP
|12
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|8
|AUDCHF
|8
|EURAUD
|8
|CHFJPY
|7
|EURCAD
|7
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|#NIK225M
|4
|#NIK225U
|4
|EURNZD
|3
|#UKOILH
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|#UKOILG
|2
|AUDJPY
|1
|#UKOILM
|1
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#US30U
|1
|#NIK225H
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|8.5K
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-6.7K
|OILUSD
|-10K
|#US30
|4.7K
|GBPJPY
|1.7K
|#NIK225
|9.1K
|#DE40
|-1.2K
|EURUSD
|-979
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|-8
|EURGBP
|27
|USDCAD
|-41
|AUDCAD
|0
|AUDCHF
|3
|EURAUD
|-6
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|-15
|GBPCAD
|-7
|#NIK225M
|107
|#NIK225U
|-236
|EURNZD
|3
|#UKOILH
|415
|NZDCAD
|-4
|AUDNZD
|0
|CADCHF
|-2
|#UKOILG
|213
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|-3
|#UKOILM
|349
|#CHINA50
|-13
|#US30M
|249
|#US30U
|-132
|#NIK225H
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|24K
|XAUUSD
|434K
|GBPUSD
|-7.3K
|OILUSD
|-20K
|#US30
|-6.3K
|GBPJPY
|13K
|#NIK225
|-569K
|#DE40
|18K
|EURUSD
|920
|AUDUSD
|460
|USDCHF
|-56
|EURGBP
|685
|USDCAD
|-1.4K
|AUDCAD
|89
|AUDCHF
|149
|EURAUD
|-31
|CHFJPY
|152
|EURCAD
|149
|GBPAUD
|-278
|GBPCAD
|-100
|#NIK225M
|-955
|#NIK225U
|-1K
|EURNZD
|102
|#UKOILH
|413
|NZDCAD
|-67
|AUDNZD
|23
|CADCHF
|-10
|#UKOILG
|212
|AUDJPY
|-48
|#UKOILM
|69
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
|#NIK225H
|-5
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 220.54 USD
最差交易: -2 032 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +41.84 USD
最大连续亏损: -1 789.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent
|0.05 × 19
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 182
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.30 × 43
|
FXChoice-Classic Live
|0.43 × 23
|
AMarkets-Real
|0.56 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.45 × 11
|
Pepperstone-Edge03
|2.77 × 30
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
Swissquote-Live2
|4.93 × 82
|
Weltrade-Live
|7.86 × 7
|
InstaForex-UK.com
|8.17 × 6
|
SwissquoteLtd-Live
|11.69 × 80
|
Swissquote-Real1
|16.19 × 52
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
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建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2000 USD
19%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
255
98%
1 867
43%
86%
1.05
8.72
USD
USD
44%
1:400