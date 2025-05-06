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Chen Guan Yu

GARYPRO595

Chen Guan Yu
Chen Guan Yu

Chen Guan Yu

【自我介紹｜我是GARY，一位用邏輯交易的程式交易講師】
嗨大家好，我是 GARY，一位專注在外匯程式交易的實戰講師。
過去我走過大多數交易者的路——情緒進出場、盯盤到失眠、策略常常短期有效、長期失靈。
但後來，我找到了「程式化邏輯交易」這條路，也因此徹底改變了我的交易命運。

我目前專注在幾件事：
• 協助交易者建立自己的自動化交易系統，把想法變成機器執行，不再被情緒左右。
• 分享我親自驗證過的策略邏輯與思維，不賣夢、只講實話。
• 打造一個讓交易者能安心學習與交流的社群，一起走穩定輸出的長線。
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交易:
1 867
盈利交易:
813 (43.54%)
亏损交易:
1 054 (56.45%)
最好交易:
9 220.54 USD
最差交易:
-2 031.50 USD
毛利:
327 020.90 USD (11 261 567 pips)
毛利亏损:
-310 738.47 USD (11 397 797 pips)
最大连续赢利:
16 (41.84 USD)
最大连续盈利:
11 571.70 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
86.10%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.83
长期交易:
937 (50.19%)
短期交易:
930 (49.81%)
利润因子:
1.05
预期回报:
8.72 USD
平均利润:
402.24 USD
平均损失:
-294.82 USD
最大连续失误:
14 (-1 789.94 USD)
最大连续亏损:
-8 265.45 USD (12)
每月增长:
8.37%
年度预测:
101.57%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
15 027.09 USD
最大值:
19 673.09 USD (320.10%)
相对跌幅:
结余:
44.35% (8 331.45 USD)
净值:
2.49% (370.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 292
XAUUSD 278
GBPUSD 237
OILUSD 195
#US30 179
GBPJPY 170
#NIK225 160
#DE40 159
EURUSD 65
AUDUSD 22
USDCHF 14
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDCAD 8
AUDCHF 8
EURAUD 8
CHFJPY 7
EURCAD 7
GBPAUD 4
GBPCAD 4
#NIK225M 4
#NIK225U 4
EURNZD 3
#UKOILH 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CADCHF 2
#UKOILG 2
AUDJPY 1
#UKOILM 1
#CHINA50 1
#US30M 1
#US30U 1
#NIK225H 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 8.5K
XAUUSD 10K
GBPUSD -6.7K
OILUSD -10K
#US30 4.7K
GBPJPY 1.7K
#NIK225 9.1K
#DE40 -1.2K
EURUSD -979
AUDUSD 7
USDCHF -8
EURGBP 27
USDCAD -41
AUDCAD 0
AUDCHF 3
EURAUD -6
CHFJPY 4
EURCAD 2
GBPAUD -15
GBPCAD -7
#NIK225M 107
#NIK225U -236
EURNZD 3
#UKOILH 415
NZDCAD -4
AUDNZD 0
CADCHF -2
#UKOILG 213
AUDJPY -3
#UKOILM 349
#CHINA50 -13
#US30M 249
#US30U -132
#NIK225H -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 24K
XAUUSD 434K
GBPUSD -7.3K
OILUSD -20K
#US30 -6.3K
GBPJPY 13K
#NIK225 -569K
#DE40 18K
EURUSD 920
AUDUSD 460
USDCHF -56
EURGBP 685
USDCAD -1.4K
AUDCAD 89
AUDCHF 149
EURAUD -31
CHFJPY 152
EURCAD 149
GBPAUD -278
GBPCAD -100
#NIK225M -955
#NIK225U -1K
EURNZD 102
#UKOILH 413
NZDCAD -67
AUDNZD 23
CADCHF -10
#UKOILG 212
AUDJPY -48
#UKOILM 69
#CHINA50 123
#US30M 100
#US30U -263
#NIK225H -5
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2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
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最好交易: +9 220.54 USD
最差交易: -2 032 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +41.84 USD
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ICMarkets-Live02
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ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
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0.43 × 23
AMarkets-Real
0.56 × 52
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Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.45 × 11
Pepperstone-Edge03
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TMGM.TradeMax-Live7
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4.93 × 82
Weltrade-Live
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我從 2015 年開始交易。


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2026.01.04 10:41
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2025.12.08 00:14
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2025.12.07 08:48
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2025.06.19 10:33
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2025.06.19 08:16
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2025.05.06 17:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.23% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
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255
98%
1 867
43%
86%
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