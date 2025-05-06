- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 638
Profit Trade:
745 (45.48%)
Loss Trade:
893 (54.52%)
Best Trade:
9 220.54 USD
Worst Trade:
-2 031.50 USD
Profitto lordo:
313 649.42 USD (9 089 484 pips)
Perdita lorda:
-293 880.14 USD (7 854 353 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (41.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 571.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
84.42%
Massimo carico di deposito:
3.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
802 (48.96%)
Short Trade:
836 (51.04%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
12.07 USD
Profitto medio:
421.01 USD
Perdita media:
-329.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 789.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 265.45 USD (12)
Crescita mensile:
-0.78%
Previsione annuale:
-9.42%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 027.09 USD
Massimale:
19 673.09 USD (320.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.12% (4 233.20 USD)
Per equità:
2.29% (380.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|264
|XAUUSD
|251
|GBPUSD
|208
|OILUSD
|168
|#US30
|144
|GBPJPY
|142
|#NIK225
|136
|#DE40
|132
|EURUSD
|65
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|14
|EURGBP
|12
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|8
|AUDCHF
|8
|EURAUD
|8
|CHFJPY
|7
|EURCAD
|7
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|EURNZD
|3
|#UKOILH
|3
|#NIK225U
|3
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|#UKOILG
|2
|#NIK225M
|2
|AUDJPY
|1
|#UKOILM
|1
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#US30U
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|8.1K
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-5.7K
|OILUSD
|-12K
|#US30
|6.2K
|GBPJPY
|1.9K
|#NIK225
|9.8K
|#DE40
|1.5K
|EURUSD
|-979
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|-8
|EURGBP
|27
|USDCAD
|-41
|AUDCAD
|0
|AUDCHF
|3
|EURAUD
|-6
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|-15
|GBPCAD
|-7
|EURNZD
|3
|#UKOILH
|415
|#NIK225U
|-246
|NZDCAD
|-4
|AUDNZD
|0
|CADCHF
|-2
|#UKOILG
|213
|#NIK225M
|148
|AUDJPY
|-3
|#UKOILM
|349
|#CHINA50
|-13
|#US30M
|249
|#US30U
|-132
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|21K
|XAUUSD
|470K
|GBPUSD
|-2.3K
|OILUSD
|-42K
|#US30
|113K
|GBPJPY
|14K
|#NIK225
|437K
|#DE40
|245K
|EURUSD
|920
|AUDUSD
|460
|USDCHF
|-56
|EURGBP
|685
|USDCAD
|-1.4K
|AUDCAD
|89
|AUDCHF
|149
|EURAUD
|-31
|CHFJPY
|152
|EURCAD
|149
|GBPAUD
|-278
|GBPCAD
|-100
|EURNZD
|102
|#UKOILH
|413
|#NIK225U
|-1.2K
|NZDCAD
|-67
|AUDNZD
|23
|CADCHF
|-10
|#UKOILG
|212
|#NIK225M
|-290
|AUDJPY
|-48
|#UKOILM
|69
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 220.54 USD
Worst Trade: -2 032 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +41.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 789.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
2000USD al mese
53%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
217
98%
1 638
45%
84%
1.06
12.07
USD
USD
27%
1:400