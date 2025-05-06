SegnaliSezioni
Chen Guan Yu

GARYPRO595

Chen Guan Yu
0 recensioni
Affidabilità
217 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2021 53%
Swissquote-Live3
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 638
Profit Trade:
745 (45.48%)
Loss Trade:
893 (54.52%)
Best Trade:
9 220.54 USD
Worst Trade:
-2 031.50 USD
Profitto lordo:
313 649.42 USD (9 089 484 pips)
Perdita lorda:
-293 880.14 USD (7 854 353 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (41.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 571.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
84.42%
Massimo carico di deposito:
3.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
802 (48.96%)
Short Trade:
836 (51.04%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
12.07 USD
Profitto medio:
421.01 USD
Perdita media:
-329.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 789.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 265.45 USD (12)
Crescita mensile:
-0.78%
Previsione annuale:
-9.42%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 027.09 USD
Massimale:
19 673.09 USD (320.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.12% (4 233.20 USD)
Per equità:
2.29% (380.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 264
XAUUSD 251
GBPUSD 208
OILUSD 168
#US30 144
GBPJPY 142
#NIK225 136
#DE40 132
EURUSD 65
AUDUSD 22
USDCHF 14
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDCAD 8
AUDCHF 8
EURAUD 8
CHFJPY 7
EURCAD 7
GBPAUD 4
GBPCAD 4
EURNZD 3
#UKOILH 3
#NIK225U 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CADCHF 2
#UKOILG 2
#NIK225M 2
AUDJPY 1
#UKOILM 1
#CHINA50 1
#US30M 1
#US30U 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 8.1K
XAUUSD 10K
GBPUSD -5.7K
OILUSD -12K
#US30 6.2K
GBPJPY 1.9K
#NIK225 9.8K
#DE40 1.5K
EURUSD -979
AUDUSD 7
USDCHF -8
EURGBP 27
USDCAD -41
AUDCAD 0
AUDCHF 3
EURAUD -6
CHFJPY 4
EURCAD 2
GBPAUD -15
GBPCAD -7
EURNZD 3
#UKOILH 415
#NIK225U -246
NZDCAD -4
AUDNZD 0
CADCHF -2
#UKOILG 213
#NIK225M 148
AUDJPY -3
#UKOILM 349
#CHINA50 -13
#US30M 249
#US30U -132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 21K
XAUUSD 470K
GBPUSD -2.3K
OILUSD -42K
#US30 113K
GBPJPY 14K
#NIK225 437K
#DE40 245K
EURUSD 920
AUDUSD 460
USDCHF -56
EURGBP 685
USDCAD -1.4K
AUDCAD 89
AUDCHF 149
EURAUD -31
CHFJPY 152
EURCAD 149
GBPAUD -278
GBPCAD -100
EURNZD 102
#UKOILH 413
#NIK225U -1.2K
NZDCAD -67
AUDNZD 23
CADCHF -10
#UKOILG 212
#NIK225M -290
AUDJPY -48
#UKOILM 69
#CHINA50 123
#US30M 100
#US30U -263
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 220.54 USD
Worst Trade: -2 032 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +41.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 789.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent
0.05 × 19
ICMarkets-Live02
0.15 × 182
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.30 × 43
FXChoice-Classic Live
0.43 × 23
AMarkets-Real
0.56 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.45 × 11
Pepperstone-Edge03
2.77 × 30
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
Swissquote-Live2
4.93 × 82
Weltrade-Live
7.86 × 7
InstaForex-UK.com
8.17 × 6
SwissquoteLtd-Live
11.69 × 80
Swissquote-Real1
16.19 × 52
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


Non ci sono recensioni
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 17:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.23% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
