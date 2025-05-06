SignauxSections
Chen Guan Yu

GARYPRO595

Chen Guan Yu
0 avis
Fiabilité
217 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2021 53%
Swissquote-Live3
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 638
Bénéfice trades:
745 (45.48%)
Perte trades:
893 (54.52%)
Meilleure transaction:
9 220.54 USD
Pire transaction:
-2 031.50 USD
Bénéfice brut:
313 649.42 USD (9 089 484 pips)
Perte brute:
-293 880.14 USD (7 854 353 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (41.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 571.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
84.42%
Charge de dépôt maximale:
3.68%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
802 (48.96%)
Courts trades:
836 (51.04%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
12.07 USD
Bénéfice moyen:
421.01 USD
Perte moyenne:
-329.09 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 789.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 265.45 USD (12)
Croissance mensuelle:
-0.78%
Prévision annuelle:
-9.42%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 027.09 USD
Maximal:
19 673.09 USD (320.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.12% (4 233.20 USD)
Par fonds propres:
2.29% (380.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 264
XAUUSD 251
GBPUSD 208
OILUSD 168
#US30 144
GBPJPY 142
#NIK225 136
#DE40 132
EURUSD 65
AUDUSD 22
USDCHF 14
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDCAD 8
AUDCHF 8
EURAUD 8
CHFJPY 7
EURCAD 7
GBPAUD 4
GBPCAD 4
EURNZD 3
#UKOILH 3
#NIK225U 3
NZDCAD 2
AUDNZD 2
CADCHF 2
#UKOILG 2
#NIK225M 2
AUDJPY 1
#UKOILM 1
#CHINA50 1
#US30M 1
#US30U 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 8.1K
XAUUSD 10K
GBPUSD -5.7K
OILUSD -12K
#US30 6.2K
GBPJPY 1.9K
#NIK225 9.8K
#DE40 1.5K
EURUSD -979
AUDUSD 7
USDCHF -8
EURGBP 27
USDCAD -41
AUDCAD 0
AUDCHF 3
EURAUD -6
CHFJPY 4
EURCAD 2
GBPAUD -15
GBPCAD -7
EURNZD 3
#UKOILH 415
#NIK225U -246
NZDCAD -4
AUDNZD 0
CADCHF -2
#UKOILG 213
#NIK225M 148
AUDJPY -3
#UKOILM 349
#CHINA50 -13
#US30M 249
#US30U -132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 21K
XAUUSD 470K
GBPUSD -2.3K
OILUSD -42K
#US30 113K
GBPJPY 14K
#NIK225 437K
#DE40 245K
EURUSD 920
AUDUSD 460
USDCHF -56
EURGBP 685
USDCAD -1.4K
AUDCAD 89
AUDCHF 149
EURAUD -31
CHFJPY 152
EURCAD 149
GBPAUD -278
GBPCAD -100
EURNZD 102
#UKOILH 413
#NIK225U -1.2K
NZDCAD -67
AUDNZD 23
CADCHF -10
#UKOILG 212
#NIK225M -290
AUDJPY -48
#UKOILM 69
#CHINA50 123
#US30M 100
#US30U -263
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 220.54 USD
Pire transaction: -2 032 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +41.84 USD
Perte consécutive maximale: -1 789.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent
0.05 × 19
ICMarkets-Live02
0.15 × 182
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.30 × 43
FXChoice-Classic Live
0.43 × 23
AMarkets-Real
0.56 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.45 × 11
Pepperstone-Edge03
2.77 × 30
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
Swissquote-Live2
4.93 × 82
Weltrade-Live
7.86 × 7
InstaForex-UK.com
8.17 × 6
SwissquoteLtd-Live
11.69 × 80
Swissquote-Real1
16.19 × 52
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


Aucun avis
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 17:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.23% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GARYPRO595
2000 USD par mois
53%
0
0
USD
16K
USD
217
98%
1 638
45%
84%
1.06
12.07
USD
27%
1:400
