- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
145 (38.46%)
Убыточных трейдов:
232 (61.54%)
Лучший трейд:
383.20 USD
Худший трейд:
-122.20 USD
Общая прибыль:
8 687.34 USD (106 077 pips)
Общий убыток:
-7 777.68 USD (81 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (311.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
496.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
3.53%
Макс. загрузка депозита:
7.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
159 (42.18%)
Коротких трейдов:
218 (57.82%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
59.91 USD
Средний убыток:
-33.52 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-549.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-586.00 USD (11)
Прирост в месяц:
44.66%
Годовой прогноз:
541.91%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
495.53 USD
Максимальная:
1 024.00 USD (26.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.94% (783.30 USD)
По эквити:
3.94% (121.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|910
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +383.20 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +311.12 USD
Макс. убыток в серии: -549.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
36
96%
377
38%
4%
1.11
2.41
USD
USD
34%
1:500