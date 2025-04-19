СигналыРазделы
Chun Kwok Ho

LyingFlatFunding

Chun Kwok Ho
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
145 (38.46%)
Убыточных трейдов:
232 (61.54%)
Лучший трейд:
383.20 USD
Худший трейд:
-122.20 USD
Общая прибыль:
8 687.34 USD (106 077 pips)
Общий убыток:
-7 777.68 USD (81 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (311.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
496.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
3.53%
Макс. загрузка депозита:
7.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
159 (42.18%)
Коротких трейдов:
218 (57.82%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
59.91 USD
Средний убыток:
-33.52 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-549.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-586.00 USD (11)
Прирост в месяц:
44.66%
Годовой прогноз:
541.91%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
495.53 USD
Максимальная:
1 024.00 USD (26.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.94% (783.30 USD)
По эквити:
3.94% (121.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 910
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +383.20 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +311.12 USD
Макс. убыток в серии: -549.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 14:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
