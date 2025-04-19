SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / LyingFlatFunding
Chun Kwok Ho

LyingFlatFunding

Chun Kwok Ho
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
VantageInternational-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
378
Negociações com lucro:
145 (38.35%)
Negociações com perda:
233 (61.64%)
Melhor negociação:
383.20 USD
Pior negociação:
-122.20 USD
Lucro bruto:
8 687.34 USD (106 077 pips)
Perda bruta:
-7 804.68 USD (81 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (311.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
496.60 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
3.53%
Depósito máximo carregado:
7.76%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
160 (42.33%)
Negociações curtas:
218 (57.67%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
59.91 USD
Perda média:
-33.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-549.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-586.00 USD (11)
Crescimento mensal:
46.54%
Previsão anual:
564.70%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
495.53 USD
Máximo:
1 024.00 USD (26.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.94% (783.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (121.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 883
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +383.20 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +311.12 USD
Máxima perda consecutiva: -549.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 14:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LyingFlatFunding
30 USD por mês
42%
0
0
USD
3K
USD
36
96%
378
38%
4%
1.11
2.34
USD
34%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.