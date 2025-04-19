- Crescimento
Negociações:
378
Negociações com lucro:
145 (38.35%)
Negociações com perda:
233 (61.64%)
Melhor negociação:
383.20 USD
Pior negociação:
-122.20 USD
Lucro bruto:
8 687.34 USD (106 077 pips)
Perda bruta:
-7 804.68 USD (81 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (311.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
496.60 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
3.53%
Depósito máximo carregado:
7.76%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
160 (42.33%)
Negociações curtas:
218 (57.67%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
59.91 USD
Perda média:
-33.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-549.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-586.00 USD (11)
Crescimento mensal:
46.54%
Previsão anual:
564.70%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
495.53 USD
Máximo:
1 024.00 USD (26.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.94% (783.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (121.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|378
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|883
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +383.20 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +311.12 USD
Máxima perda consecutiva: -549.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
42%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
36
96%
378
38%
4%
1.11
2.34
USD
USD
34%
1:500