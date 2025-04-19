- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
377
盈利交易:
145 (38.46%)
亏损交易:
232 (61.54%)
最好交易:
383.20 USD
最差交易:
-122.20 USD
毛利:
8 687.34 USD (106 077 pips)
毛利亏损:
-7 777.68 USD (81 382 pips)
最大连续赢利:
8 (311.12 USD)
最大连续盈利:
496.60 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
3.53%
最大入金加载:
7.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
69
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.89
长期交易:
159 (42.18%)
短期交易:
218 (57.82%)
利润因子:
1.12
预期回报:
2.41 USD
平均利润:
59.91 USD
平均损失:
-33.52 USD
最大连续失误:
14 (-549.90 USD)
最大连续亏损:
-586.00 USD (11)
每月增长:
44.66%
年度预测:
541.91%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
495.53 USD
最大值:
1 024.00 USD (26.82%)
相对跌幅:
结余:
33.94% (783.30 USD)
净值:
3.94% (121.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|910
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +383.20 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +311.12 USD
最大连续亏损: -549.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
