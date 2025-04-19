- 자본
- 축소
트레이드:
421
이익 거래:
160 (38.00%)
손실 거래:
261 (62.00%)
최고의 거래:
444.60 USD
최악의 거래:
-136.20 USD
총 수익:
11 202.84 USD (131 292 pips)
총 손실:
-9 382.08 USD (97 409 pips)
연속 최대 이익:
8 (311.12 USD)
연속 최대 이익:
552.80 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
3.53%
최대 입금량:
7.76%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
187 (44.42%)
숏(주식차입매도):
234 (55.58%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
4.32 USD
평균 이익:
70.02 USD
평균 손실:
-35.95 USD
연속 최대 손실:
14 (-549.90 USD)
연속 최대 손실:
-586.00 USD (11)
월별 성장률:
76.03%
연간 예측:
922.48%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
495.53 USD
최대한의:
1 254.40 USD (32.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.94% (783.30 USD)
자본금별:
3.94% (121.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|421
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +444.60 USD
최악의 거래: -136 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +311.12 USD
연속 최대 손실: -549.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
