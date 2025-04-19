- 成長
トレード:
378
利益トレード:
145 (38.35%)
損失トレード:
233 (61.64%)
ベストトレード:
383.20 USD
最悪のトレード:
-122.20 USD
総利益:
8 687.34 USD (106 077 pips)
総損失:
-7 804.68 USD (81 651 pips)
最大連続の勝ち:
8 (311.12 USD)
最大連続利益:
496.60 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
3.53%
最大入金額:
7.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
160 (42.33%)
短いトレード:
218 (57.67%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
59.91 USD
平均損失:
-33.50 USD
最大連続の負け:
14 (-549.90 USD)
最大連続損失:
-586.00 USD (11)
月間成長:
46.54%
年間予想:
564.70%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
495.53 USD
最大の:
1 024.00 USD (26.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.94% (783.30 USD)
エクイティによる:
3.94% (121.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|378
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|883
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
