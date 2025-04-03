Валюты / YMM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YMM: Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep
13.53 USD 0.02 (0.15%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YMM за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.36, а максимальная — 13.60.
Следите за динамикой Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YMM
- Full Truck Alliance Co. Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YMM)
- Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR (YMM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Full Truck Alliance Co earnings beat by ¥0.09, revenue topped estimates
- Full Truck Alliance shares tumble over 4% as freight brokerage changes weigh on outlook
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- VerifyMe, Inc. (VRME) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- V2X (VVX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Pinterest Stock Earns 84 RS Rating
- Stock Market Today: Dow Falls As American Express Tumbles; Advanced Micro Leads Nasdaq Higher (Live Coverage)
- Full Truck Alliance: Strong Beat, But Valuation Calls For Patience (NYSE:YMM)
- Argan Defies Market Downturn, Hits Record High: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Full Truck Alliance Co earnings beat by ¥0.06, revenue topped estimates
- Full Truck Alliance Co. Ltd. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Full Truck Alliance reports strong Q1 earnings beat
- GE Aerospace Stock At Highest Point In 23 Years: Check Out These Names Just Added To Stock Spotlight, IBD 50 Other Top Screens
- Fortinet Battles Evildoers With AI, Joins Big Cap 20: Check Out Stocks Just Added To Sector Leader, Other IBD Best Stocks Lists
- Loar Hits All-Time High, Joins Stock Spotlight. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Top-Performer Lists.
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Trucking Logistics Software Name Has A 117% Profit Growth Rate As China Stock Hits A Buy Zone
Дневной диапазон
13.36 13.60
Годовой диапазон
8.20 13.85
- Предыдущее закрытие
- 13.55
- Open
- 13.51
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Low
- 13.36
- High
- 13.60
- Объем
- 8.318 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 4.16%
- 6-месячное изменение
- 8.24%
- Годовое изменение
- 50.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.