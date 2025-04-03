КотировкиРазделы
YMM: Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep

13.53 USD 0.02 (0.15%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YMM за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.36, а максимальная — 13.60.

Следите за динамикой Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.36 13.60
Годовой диапазон
8.20 13.85
Предыдущее закрытие
13.55
Open
13.51
Bid
13.53
Ask
13.83
Low
13.36
High
13.60
Объем
8.318 K
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
4.16%
6-месячное изменение
8.24%
Годовое изменение
50.33%
