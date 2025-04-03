货币 / YMM
YMM: Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep
13.93 USD 0.40 (2.96%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YMM汇率已更改2.96%。当日，交易品种以低点13.47和高点13.94进行交易。
关注Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YMM新闻
- Full Truck Alliance Co. Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YMM)
- Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR (YMM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Full Truck Alliance Co earnings beat by ¥0.09, revenue topped estimates
- Full Truck Alliance shares tumble over 4% as freight brokerage changes weigh on outlook
- GDS Holdings (GDS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- VerifyMe, Inc. (VRME) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- V2X (VVX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Pinterest Stock Earns 84 RS Rating
- Stock Market Today: Dow Falls As American Express Tumbles; Advanced Micro Leads Nasdaq Higher (Live Coverage)
- Full Truck Alliance: Strong Beat, But Valuation Calls For Patience (NYSE:YMM)
- Argan Defies Market Downturn, Hits Record High: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Full Truck Alliance Co earnings beat by ¥0.06, revenue topped estimates
- Full Truck Alliance Co. Ltd. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Full Truck Alliance reports strong Q1 earnings beat
- GE Aerospace Stock At Highest Point In 23 Years: Check Out These Names Just Added To Stock Spotlight, IBD 50 Other Top Screens
- Fortinet Battles Evildoers With AI, Joins Big Cap 20: Check Out Stocks Just Added To Sector Leader, Other IBD Best Stocks Lists
- Loar Hits All-Time High, Joins Stock Spotlight. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Top-Performer Lists.
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Trucking Logistics Software Name Has A 117% Profit Growth Rate As China Stock Hits A Buy Zone
日范围
13.47 13.94
年范围
8.20 13.95
- 前一天收盘价
- 13.53
- 开盘价
- 13.60
- 卖价
- 13.93
- 买价
- 14.23
- 最低价
- 13.47
- 最高价
- 13.94
- 交易量
- 2.142 K
- 日变化
- 2.96%
- 月变化
- 7.24%
- 6个月变化
- 11.44%
- 年变化
- 54.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值