YMAB: Y-mAbs Therapeutics Inc

8.61 USD 0.02 (0.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YMAB за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 8.61.

Следите за динамикой Y-mAbs Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.59 8.61
Годовой диапазон
3.55 16.11
Предыдущее закрытие
8.59
Open
8.59
Bid
8.61
Ask
8.91
Low
8.59
High
8.61
Объем
830
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
95.68%
Годовое изменение
-34.97%
