Валюты / YMAB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YMAB: Y-mAbs Therapeutics Inc
8.61 USD 0.02 (0.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YMAB за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 8.61.
Следите за динамикой Y-mAbs Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YMAB
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Y mAbs Therapeutics earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Celldex Therapeutics (CLDX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Y-mAbs Therapeutics: Deal Showcases Value And Challenges Of Biotech M&A (YMAB)
- YmAbs Therapeutics (YMAB) Surges 103.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Y-mAbs Therapeutics stock downgraded to Hold by Truist after SERB acquisition
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Y-mAbs stock soars after SERB Pharmaceuticals announces acquisition
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- YmAbs Therapeutics (YMAB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Y-mAbs Therapeutics announces results of annual shareholder meeting votes
- Clear Street raises YMAB stock target to $17, shares rise
- Y-mAbs Hosts Virtual Radiopharmaceutical R&D Update Highlighting Clinical Progress and Expanded Pipeline
- Y-mAbs Presents GD2-SADA PRIT Trial in Progress Poster at the Advances in Neuroblastoma Research Meeting
- H.C. Wainwright cuts YMAB stock target to $11, maintains Buy rating
- Y-mAbs Therapeutics: A Yawn From The Market Means Opportunity (YMAB)
- Y-mAbs Therapeutics, Inc. (YMAB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.59 8.61
Годовой диапазон
3.55 16.11
- Предыдущее закрытие
- 8.59
- Open
- 8.59
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Low
- 8.59
- High
- 8.61
- Объем
- 830
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 0.70%
- 6-месячное изменение
- 95.68%
- Годовое изменение
- -34.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.