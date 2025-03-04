Währungen / YMAB
YMAB: Y-mAbs Therapeutics Inc
8.61 USD 0.02 (0.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YMAB hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.59 bis zu einem Hoch von 8.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Y-mAbs Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.59 8.61
Jahresspanne
3.55 16.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.59
- Eröffnung
- 8.59
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Tief
- 8.59
- Hoch
- 8.61
- Volumen
- 830
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 0.70%
- 6-Monatsänderung
- 95.68%
- Jahresänderung
- -34.97%
