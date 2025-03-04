KurseKategorien
Währungen / YMAB
Zurück zum Aktien

YMAB: Y-mAbs Therapeutics Inc

8.61 USD 0.02 (0.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YMAB hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.59 bis zu einem Hoch von 8.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Y-mAbs Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YMAB News

Tagesspanne
8.59 8.61
Jahresspanne
3.55 16.11
Vorheriger Schlusskurs
8.59
Eröffnung
8.59
Bid
8.61
Ask
8.91
Tief
8.59
Hoch
8.61
Volumen
830
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
0.70%
6-Monatsänderung
95.68%
Jahresänderung
-34.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K