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XUSP: Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity
Курс XUSP за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.80, а максимальная — 54.97.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XUSP сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity (XUSP) сегодня оценивается на уровне 54.90. Инструмент торгуется в пределах 54.80 - 54.97, вчерашнее закрытие составило 54.80, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XUSP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity?
Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity в настоящее время оценивается в 54.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.83% и USD. Отслеживайте движения XUSP на графике в реальном времени.
Как купить акции XUSP?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity (XUSP) по текущей цене 54.90. Ордера обычно размещаются около 54.90 или 55.20, тогда как 4 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XUSP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XUSP?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity предполагает учет годового диапазона 42.63 - 54.97 и текущей цены 54.90. Многие сравнивают 2.94% и 15.58% перед размещением ордеров на 54.90 или 55.20. Изучайте ежедневные изменения цены XUSP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity (XUSP) за последний год составила 54.97. Акции заметно колебались в пределах 42.63 - 54.97, сравнение с 54.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity (XUSP) за год составила 42.63. Сравнение с текущими 54.90 и 42.63 - 54.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XUSP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XUSP?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.80 и 25.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.80
- Open
- 54.97
- Bid
- 54.90
- Ask
- 55.20
- Low
- 54.80
- High
- 54.97
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- 15.58%
- Годовое изменение
- 25.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%