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XUSP: Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity

54.54 USD 0.36 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XUSP汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点54.54和高点54.67进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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常见问题解答

XUSP股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity股票今天的定价为54.54。它在54.54 - 54.67范围内交易，昨天的收盘价为54.90，交易量达到2。XUSP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity目前的价值为54.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.01%和USD。实时查看图表以跟踪XUSP走势。

如何购买XUSP股票？

您可以以54.54的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity股票。订单通常设置在54.54或54.84附近，而2和-0.24%显示市场活动。立即关注XUSP的实时图表更新。

如何投资XUSP股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity需要考虑年度范围42.63 - 54.97和当前价格54.54。许多人在以54.54或54.84下订单之前，会比较2.27%和。实时查看XUSP价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity的最高价格是54.97。在42.63 - 54.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity（XUSP）的最低价格为42.63。将其与当前的54.54和42.63 - 54.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XUSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XUSP股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.90和25.01%中可见。

日范围
54.54 54.67
年范围
42.63 54.97
前一天收盘价
54.90
开盘价
54.67
卖价
54.54
买价
54.84
最低价
54.54
最高价
54.67
交易量
2
日变化
-0.66%
月变化
2.27%
6个月变化
14.82%
年变化
25.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%