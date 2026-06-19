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XPND: First Trust Expanded Technology ETF
Курс XPND за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.99, а максимальная — 40.28.
Следите за динамикой First Trust Expanded Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XPND сегодня?
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) сегодня оценивается на уровне 39.99. Инструмент торгуется в пределах 39.99 - 40.28, вчерашнее закрытие составило 39.54, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XPND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Expanded Technology ETF?
First Trust Expanded Technology ETF в настоящее время оценивается в 39.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.16% и USD. Отслеживайте движения XPND на графике в реальном времени.
Как купить акции XPND?
Вы можете купить акции First Trust Expanded Technology ETF (XPND) по текущей цене 39.99. Ордера обычно размещаются около 39.99 или 40.29, тогда как 21 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XPND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XPND?
Инвестирование в First Trust Expanded Technology ETF предполагает учет годового диапазона 32.18 - 42.09 и текущей цены 39.99. Многие сравнивают 5.13% и 16.45% перед размещением ордеров на 39.99 или 40.29. Изучайте ежедневные изменения цены XPND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Expanded Technology ETF?
Самая высокая цена First Trust Expanded Technology ETF (XPND) за последний год составила 42.09. Акции заметно колебались в пределах 32.18 - 42.09, сравнение с 39.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Expanded Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Expanded Technology ETF?
Самая низкая цена First Trust Expanded Technology ETF (XPND) за год составила 32.18. Сравнение с текущими 39.99 и 32.18 - 42.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XPND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XPND?
В прошлом First Trust Expanded Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.54 и 19.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.54
- Open
- 40.28
- Bid
- 39.99
- Ask
- 40.29
- Low
- 39.99
- High
- 40.28
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 5.13%
- 6-месячное изменение
- 16.45%
- Годовое изменение
- 19.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%