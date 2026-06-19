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XPND: First Trust Expanded Technology ETF

39.99 USD 0.45 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XPND за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.99, а максимальная — 40.28.

Следите за динамикой First Trust Expanded Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XPND сегодня?

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) сегодня оценивается на уровне 39.99. Инструмент торгуется в пределах 39.99 - 40.28, вчерашнее закрытие составило 39.54, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XPND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Expanded Technology ETF?

First Trust Expanded Technology ETF в настоящее время оценивается в 39.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.16% и USD. Отслеживайте движения XPND на графике в реальном времени.

Как купить акции XPND?

Вы можете купить акции First Trust Expanded Technology ETF (XPND) по текущей цене 39.99. Ордера обычно размещаются около 39.99 или 40.29, тогда как 21 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XPND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XPND?

Инвестирование в First Trust Expanded Technology ETF предполагает учет годового диапазона 32.18 - 42.09 и текущей цены 39.99. Многие сравнивают 5.13% и 16.45% перед размещением ордеров на 39.99 или 40.29. Изучайте ежедневные изменения цены XPND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Expanded Technology ETF?

Самая высокая цена First Trust Expanded Technology ETF (XPND) за последний год составила 42.09. Акции заметно колебались в пределах 32.18 - 42.09, сравнение с 39.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Expanded Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Expanded Technology ETF?

Самая низкая цена First Trust Expanded Technology ETF (XPND) за год составила 32.18. Сравнение с текущими 39.99 и 32.18 - 42.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XPND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XPND?

В прошлом First Trust Expanded Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.54 и 19.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.99 40.28
Годовой диапазон
32.18 42.09
Предыдущее закрытие
39.54
Open
40.28
Bid
39.99
Ask
40.29
Low
39.99
High
40.28
Объем
21
Дневное изменение
1.14%
Месячное изменение
5.13%
6-месячное изменение
16.45%
Годовое изменение
19.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%