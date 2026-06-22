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XPND: First Trust Expanded Technology ETF

39.82 USD 0.17 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XPND汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点39.78和高点40.10进行交易。

关注First Trust Expanded Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPND新闻

常见问题解答

XPND股票今天的价格是多少？

First Trust Expanded Technology ETF股票今天的定价为39.82。它在39.78 - 40.10范围内交易，昨天的收盘价为39.99，交易量达到8。XPND的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Expanded Technology ETF股票是否支付股息？

First Trust Expanded Technology ETF目前的价值为39.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.65%和USD。实时查看图表以跟踪XPND走势。

如何购买XPND股票？

您可以以39.82的当前价格购买First Trust Expanded Technology ETF股票。订单通常设置在39.82或40.12附近，而8和-0.57%显示市场活动。立即关注XPND的实时图表更新。

如何投资XPND股票？

投资First Trust Expanded Technology ETF需要考虑年度范围32.18 - 42.09和当前价格39.82。许多人在以39.82或40.12下订单之前，会比较4.68%和。实时查看XPND价格图表，了解每日变化。

First Trust Expanded Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Expanded Technology ETF的最高价格是42.09。在32.18 - 42.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Expanded Technology ETF的绩效。

First Trust Expanded Technology ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Expanded Technology ETF（XPND）的最低价格为32.18。将其与当前的39.82和32.18 - 42.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XPND股票是什么时候拆分的？

First Trust Expanded Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.99和18.65%中可见。

日范围
39.78 40.10
年范围
32.18 42.09
前一天收盘价
39.99
开盘价
40.05
卖价
39.82
买价
40.12
最低价
39.78
最高价
40.10
交易量
8
日变化
-0.43%
月变化
4.68%
6个月变化
15.96%
年变化
18.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%