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XJUN: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
Курс XJUN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.09, а максимальная — 45.20.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XJUN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) сегодня оценивается на уровне 45.10. Инструмент торгуется в пределах 45.09 - 45.20, вчерашнее закрытие составило 45.15, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 45.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.26% и USD. Отслеживайте движения XJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции XJUN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) по текущей цене 45.10. Ордера обычно размещаются около 45.10 или 45.40, тогда как 17 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XJUN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 41.66 - 45.20 и текущей цены 45.10. Многие сравнивают 0.80% и 4.37% перед размещением ордеров на 45.10 или 45.40. Изучайте ежедневные изменения цены XJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) за последний год составила 45.20. Акции заметно колебались в пределах 41.66 - 45.20, сравнение с 45.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) за год составила 41.66. Сравнение с текущими 45.10 и 41.66 - 45.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XJUN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.15 и 8.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.15
- Open
- 45.09
- Bid
- 45.10
- Ask
- 45.40
- Low
- 45.09
- High
- 45.20
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 4.37%
- Годовое изменение
- 8.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%