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XJUN: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

45.10 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XJUN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.09, а максимальная — 45.20.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XJUN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) сегодня оценивается на уровне 45.10. Инструмент торгуется в пределах 45.09 - 45.20, вчерашнее закрытие составило 45.15, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 45.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.26% и USD. Отслеживайте движения XJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции XJUN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) по текущей цене 45.10. Ордера обычно размещаются около 45.10 или 45.40, тогда как 17 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XJUN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 41.66 - 45.20 и текущей цены 45.10. Многие сравнивают 0.80% и 4.37% перед размещением ордеров на 45.10 или 45.40. Изучайте ежедневные изменения цены XJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) за последний год составила 45.20. Акции заметно колебались в пределах 41.66 - 45.20, сравнение с 45.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) за год составила 41.66. Сравнение с текущими 45.10 и 41.66 - 45.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XJUN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.15 и 8.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.09 45.20
Годовой диапазон
41.66 45.20
Предыдущее закрытие
45.15
Open
45.09
Bid
45.10
Ask
45.40
Low
45.09
High
45.20
Объем
17
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
4.37%
Годовое изменение
8.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%