XJUN: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
今日XJUN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点45.03和高点45.15进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
XJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票今天的定价为45.10。它在45.03 - 45.15范围内交易，昨天的收盘价为45.10，交易量达到9。XJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June目前的价值为45.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪XJUN走势。
如何购买XJUN股票？
您可以以45.10的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票。订单通常设置在45.10或45.40附近，而9和-0.11%显示市场活动。立即关注XJUN的实时图表更新。
如何投资XJUN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June需要考虑年度范围41.66 - 45.20和当前价格45.10。许多人在以45.10或45.40下订单之前，会比较0.80%和。实时查看XJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June的最高价格是45.20。在41.66 - 45.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June（XJUN）的最低价格为41.66。将其与当前的45.10和41.66 - 45.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.10和8.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.10
- 开盘价
- 45.15
- 卖价
- 45.10
- 买价
- 45.40
- 最低价
- 45.03
- 最高价
- 45.15
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 4.37%
- 年变化
- 8.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%