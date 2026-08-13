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XJUN: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

45.10 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XJUN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点45.03和高点45.15进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票今天的定价为45.10。它在45.03 - 45.15范围内交易，昨天的收盘价为45.10，交易量达到9。XJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June目前的价值为45.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪XJUN走势。

如何购买XJUN股票？

您可以以45.10的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票。订单通常设置在45.10或45.40附近，而9和-0.11%显示市场活动。立即关注XJUN的实时图表更新。

如何投资XJUN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June需要考虑年度范围41.66 - 45.20和当前价格45.10。许多人在以45.10或45.40下订单之前，会比较0.80%和。实时查看XJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June的最高价格是45.20。在41.66 - 45.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June（XJUN）的最低价格为41.66。将其与当前的45.10和41.66 - 45.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.10和8.26%中可见。

日范围
45.03 45.15
年范围
41.66 45.20
前一天收盘价
45.10
开盘价
45.15
卖价
45.10
买价
45.40
最低价
45.03
最高价
45.15
交易量
9
日变化
0.00%
月变化
0.80%
6个月变化
4.37%
年变化
8.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%